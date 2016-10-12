Ege Üniversitesi operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci yapılanmasına yönelik 'Varank-2' adıyla 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişiden 5'i tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci yapılanmasına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda, geçen cumartesi günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir ile Çorum ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı 'bylock'u kullandıkları belirtildi. Şüphelilerden bazılarının öğrencilik dönemlerinde, Ege Üniversitesi'nde örgütün 'abla' ve 'abileri' oldukları öne sürüldü.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 kişi dün İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerden 12'sini adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları, 5'ini de tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimi, 5 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 12 kişiyi de yurt dışına çıkış yasağı koyup, adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.



DAHA ÖNCE DE 29 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. İlhan Varank'a ithafen 'Varank-1' adıyla, Ege Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 30 kişiden 29'u da geçen pazartesi günü tutuklanmıştı.