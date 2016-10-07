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    • Ege Üniversitesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı

    İzmir'de Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyenlere yönelik geçen hafta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 5'i kadın 19 kişi gözaltına alındı. Birer gün arayla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

    07 Ekim 2016 Cuma 10:12
    Ege Üniversitesi operasyonunda 7 kişi tutuklandı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında, Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir, Balıkesir, Manisa ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 19'u gözaltına alındı. Bir bölümünün FETÖ'nün haberleşme uygulaması 'ByLock' sistemini kullandıkları, bir bölümünün de daha önce açığa alınan kişiler olduğu belirtildi. Emniyette sorgulanan 19 şüpheliden 1 kadın önceki gün sevk edildiği adliyede tutuklanırken, dün de aralarında Fen Fakültesi Geometri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Çalışkan ile tarih bölümünde meslekten çıkarılan öğretim üyesi Doç.Dr. Ömer Bıyık'ın da bulunduğu 4'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Savcı bu kişilerden 11'ini tutuklama, 7'sini de adli kontrol koşuluyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

    Gece yarısına kadar süren sorgunun ardından, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkartılan, aralarında meslekten ihraç edilen Doç. Dr. Ömer Bıyık ile üniversite çalışanlarının da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı. 11 şüpheli ise yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece ilk operasyonda tutuklanan sayısı 8 kişi oldu.

    Bu arada Ege Üniversitesi'ne yönelik yapılan FETÖ operasyonunda, geçen salı günü 'Varank 1' adını verilen ve 16 ilde yapılan 2'inci operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor .
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ege üniversitesi, Fetö, Ege üniversitesi Tutuklama

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