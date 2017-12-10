Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yeni alanlara ihtiyaç olduğunu, teknopark alanını daha da geliştireceklerini kaydetti

Ege Üniversitesi kampüsünde bulunan Teknopark İnci Binası'nda ilk yönetim kurulu toplantısına katılan Budak, Ege Teknopark A.Ş'nin 2014'ün ağustos ayında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu, şirketlere Ar-Ge çalışmaları yapmaları için 2015 yılında yer tahsis edildiğini anlattı.



Teknopark alanında 68 şirketin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Budak, "Burada doluluk oranı bir iki firmanın gelmesiyle beraber neredeyse yüzde yüz olacak. Yatırım yapmak isteyen firmaların ciddi kapasiteleri var. Teknoloji anlamında, özellikle de biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında. Ege Teknopark alanında kapasitemiz doldu. Yatırım yapmak isteyen şirketler var. Onun için yeni alanlara ihtiyacımız var. Ege Üniversitesi Teknopark alanını daha da geliştireceğiz." dedi.



Hem akademik kadronun güçlü olması hem de kentin merkezinde bulunması sayesinde yatırımcı şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Budak, yeni yatırım taleplerinin olduğunu kaydetti.



Ege Üniversitesinin Türkiye'nin en eski üniversitelerinden olduğunu belirten Budak, güçlü akademik kadro ve kaliteli eğitimle 2 yıl içinde araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini, ilk 10 üniversite arasında yer alacaklarına inandıklarını dile getirdi.





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