Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü kurum içi eğitimleri ile personelin bilgi birikimlerinin artması ve yeni deneyimler kazanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan Kaynakları Koordinatörü Doç. Dr. Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü, programının amacından bahsederek, "'Ege Üniversitesi Ustalarını Arıyor' başlıklı Kurumsal Mentorluk Programı'nın hazırlıkları Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Programın amacı, Ege Üniversitesi Ailesi'nin üyesi olan, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak hem kendisinin hem de çalışma arkadaşlarının gelişimine destek olmak isteyen personelimizin rehber, danışman, ve akıl hocası rolü ile Ege Üniversitesi'ne yeni katılan veya daha fazla bilgi ve deneyim kazanmaya ihtiyaç duyan personelimize deneyim ve bilgilerini aktarabilecekleri kurumsal bir arayüz oluşturmak olarak belirlendi. Programın hazırlık aşamasında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak ustaların belirlenmesi amacıyla çağrıya çıkılmış ve başvurular alınmaya başlanmıştır" dedi.

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Birim Danışmanı Doç. Dr. Burak Çapraz, programın deneyim ve bilgilerin aktarımında önemli olduğunu ifade ederek, "Programın en önemli özelliği kurumsal bir altyapı içinde deneyim ve bilgilerin aktarımına imkân tanıyan bir mentorluk programı olarak ülkemizde yükseköğretim kurumlarındaki ilk programlar arasında olmasıdır. Bu uygulamanın üniversitemizde kurumsallaşması ile kurumsal hafızanın nesilden nesile aktarımı konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır" dedi. Ege Üniversitesi Kurumsal Mentorluk Programının üyesi olmak isteyen Egeliler BURAYA tıklayarak bilgi alabilecek.