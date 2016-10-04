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    • Ege Üniversitesi'ne bir operasyon daha: 19 gözaltı

    İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve memurlara yönelik operasyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi yaşamını yitiren ağabeyi Prof.Dr. İlhan Varank'tan dolayı 'Varank 1' adı verilen operasyon kapsamında 16 ilde 19 kişi gözaltına alındı. Geçen cumartesi de aralarında profesörlerinde bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

    04 Ekim 2016 Salı 09:30
    Ege Üniversitesi'ne bir operasyon daha: 19 gözaltı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Ege Üniversitesi'ne yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ikinci operasyon düzenlendi. 16 ilde yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, üniversitede çeşitli birimlerde görevli personel, araştırma görevlisi ile eski mezunların bulunduğu öğrenildi. FETÖ üyesi olan bu kişilerin aynı zamanda By Lock uygulamasını da kullandıkları tespit edildi. Operasyona da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'tan dolayı 'Varank 1' adı verildi.

    DAHA ÖNCE DE 16 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Geçen cumartesi de İzmir, Balıkesir, Manisa ve Ankara illerinde yapılan ilk operasyonda, aralarında profesörlerinde bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin sorgularının halen devam ettiği açıklandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ege üniveritesi, Ege ünv Operasyon

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