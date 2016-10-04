DAHA ÖNCE DE 16 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Haber Kaynağı: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Ege Üniversitesi'ne yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ikinci operasyon düzenlendi. 16 ilde yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, üniversitede çeşitli birimlerde görevli personel, araştırma görevlisi ile eski mezunların bulunduğu öğrenildi. FETÖ üyesi olan bu kişilerin aynı zamanda By Lock uygulamasını da kullandıkları tespit edildi. Operasyona da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'tan dolayı 'Varank 1' adı verildi.Geçen cumartesi de İzmir, Balıkesir, Manisa ve Ankara illerinde yapılan ilk operasyonda, aralarında profesörlerinde bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin sorgularının halen devam ettiği açıklandı.