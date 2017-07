EGEÇEP de çevre için 'Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne çevre hakkı ve doğanın hakları konularında adaletsiz günler yaşandığına dikkat çekmek isteyen yaşam savunucularının bir araya gelerek kurduğu EGEÇEP de katıldı. Ülkenin her yerinde doğal varlıkların sömürüldüğüne işaret eden EGEÇEP Üyesi Avukat Arif Ali Cangı, 'Yaşam alanlarımız kirletiliyor. Madenler, HES'ler, termik santraller ve nükleer santral projeleri ile geleceğimiz tehlikeye atılıyor. Bunlara karşı yaşam savunucularının elde ettiği kazanımlar ise hukuka aykırı biçimde yok sayılıyor' dedi

Ali Budak-Son anayasa değişikliği ile Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri seçiminin doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşkanına bırakıldığını ve bugün artık yargının bağımsız olmadığını, yargının bağımsız olmadığı yerde ise adaletin sağlanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken EGEÇEP Üyesi Avukat Arif Ali Cangı, 'Yargının bağımsız olmaması ve sürekli hale gelen OHAL rejimi ile her alanda olduğu gibi çevre hakkı ve doğanın hakları konularında da adaletsizliğin çok arttığı günler yaşıyoruz' diye konuştu.



'Yaşam alanlarımız için de adalet istiyoruz'



Ülkenin her yerinde doğal varlıkların sömürüldüğüne işaret eden EGEÇEP Üyesi Avukat Arif Ali Cangı, 'Yaşam alanlarımız kirletiliyor. Madenler, HES'ler, termik santraller ve nükleer santral projeleri ile geleceğimiz tehlikeye atılıyor. Bunlara karşı yaşam savunucularının elde ettiği kazanımlar hukuka aykırı biçimde yok sayılıyor ve kentler, köyler yaşanmaz hale geliyor. Hava kirleniyor, toprak kirleniyor, sularımız aşırı tüketiliyor ve aynı zamanda kirletiliyor. Uygulanan fosil yakıt yanlısı politikalar sonucu oluşan iklim değişikliği ile bütün dünyada ekolojik alanda kriz yaşanıyor, canlı yaşamının sürdürülebilirliği ciddi anlamda tehlikede. Ekolojik krizin aşılabilmesi için, çevre hakkı ve doğanın hakları için de adalet gerek. Bu yüzden herkes için, her alanda adalet talebine EGEÇEP olarak biz de katılıyoruz. Çevre hakkı ve doğanın hakları için adalet talebini dile getirmek üzere buradayız. Sağlıklı çevrede yaşama hakkının sağlanması için çaba harcayan tüm yaşam savunucularını adalet talebini yükseltmeye çağırıyoruz' dedi.



Mahkeme iptal kararları işe yaramıyor



'Önce İzmir Körfez Geçiş Projesi için ÇED onayı verildi, hemen ardından İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) protokolü Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından feshedildi. Şimdi İzmir Körfezi ve Kuş Cenneti tehlike altında' diyen Cangı, şunları söyledi: Aliağa'da kurulu bulunan küçüklü büyüklü çok sayıda sanayi tesisi yüzünden bölgenin çevre sağlığı çok ciddi tehlike altında. Yılardır süren çabalar sonunda geçtiğimiz ay 3 yıldır hukuksuz çalışan termik santrale verilen ÇED olumlu belgesini iptal ettirdik. Mahkeme iptal kararı verdi ancak kararın uygulanması gereken 30 günlük süre içinde yeni bir ÇED olumlu belgesi verildi ve termik santralın çalışmaya devam etmesi sağlandı. İzmir'in su havzalarından birinde yer alan Efemçukuru Altın Madeni'nin ağır metal kirliliğine yol açtığı mahkemece alınan bilirkişi raporu ile kanıtlandı ancak orada da 2009/7 sayılı genelgeyle yeniden izin verilerek, madenin çalışmasını sürdürmesi sağlandı. Bergama Ovacık Altın Madeni işletmesi ile Kozak Yaylası'ndaki Gelintepe Altın Madeni için verilen ÇED olumlu belgesi geçtiğimiz günlerde bir kez daha yargı tarafından iptal edildi. Mahkemenin iptal kararının tebliği üzerinden bir hafta geçmeden TMSF'nin kayyımlığındaki Koza firması mahkeme kararının etkisiz hale getirmek için, 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak yeni bir ÇED süreci başlattı. 3 Temmuz'da ise İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplanacak. Ortada bir mahkeme kararı var ama yeniden süreç başlatılıyor.