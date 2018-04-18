EGEMM yayın hayatına başlıyor

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM)’nin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitedeki bilgilerin toplumla paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı

Ali Budak- Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak ayrı ayrı yayın hayatına devam eden Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın desteği ile tek çatı altında bir araya getirildi. Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEMM) resmi açılışı ise EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonunda EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

‘2019 hedefimiz ilk 15’te olmak’



EGEMM’İn açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, yeni bir dönemde yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ‘İletişim fakültesi bizim için çok önemli bir fakülte. Ülkemizde gündem inanılmaz bir şekilde değişebiliyor. Sadece son iki güne baksak gündemin ne kadar çok hareketli olduğunu görebiliriz. Ege Üniversitesi için İletişim Fakültesi’ne ayrı bir önem veriyorum. Çünkü Türkiye’de araştırma üniversitesi arasında ilk 10’da değiliz ve bunu kabul edemiyoruz. Var olan bilgiyi kamu ve devlet ile paylaşmak zorundayız. Bu sabah aldığım bilgiye göre kimya bölümünde kansere yönelik iki bileşen elde etmişler. Üniversitemiz inanılmaz dinamik çalışıyor. Bu bilgilerin toplum tarafından bilinmesi lazım. O nedenle bizim için sağlıktan tarıma; genetikten biyoteknolojiye bütün çalışmalarımızı toplumla paylaşmak için bu merkeze ihtiyacımız var. 2019’da hedefimiz ilk 15 üniversite içerisinde olmak. Biz Ege Üniversitesi markasını daha üst seviyelere çıkaralım sadece Ege Bölgesine değil tüm Türkiye’ye faydası olsun’ ifadelerini kullandı.

“Günümüz enformasyon toplumu”



Açılışta konuşan İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Müge Elden ise, ‘Günümüz toplumunda hepimizin bildiği gibi enformasyon toplumu, geleneksel toplumdan farklı olarak bilginin en değerli sermaye olduğu toplumdur. Bu bağlamda bilgi en büyük üründür; medyanın önemi de giderek artıyor ve vazgeçilmez boyuta geliyor. Ege Üniversitesi her gün bilimsel sanatsal anlamda haber değeri taşıyan gelişmeye can veren köklü bir kurum. İletişim çağında yaşadığımız için bunları toplumla paylaşmak bizler için oldukça değerli. Zaman anlama, anlatma ve anlaşma zamanıdır. EGEMM’de değerleri topluma mutluluk ve iyimserlik duygusu aşılayacak şekilde vereceğimiz çağdaş bir platform oldu. Üniversitemizin medya alanında verimli çalışmalar yapacak olan EGEMM’in temellerini çok çalışarak attık. EGEMM de asli yuvasına İletişim Fakültesi içerisindeki yerine çok yakıştı. İletişim Fakültesi, EGEMM ile daha emin ellerde olacaktır” diye konuştu.

“EGEMM Öğrenci medyasıdır”



Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Dilek Takımcı ise EGEMM çatısı altında daha önce ayrı birimler olarak çalışan; ajans ve radyonun tek çatı altında toplandığını belirterek, ‘Biz bir öğrenci medyasıyız fakat profesyonel yayıncılık olanaklarına da sahibiz. EGEMM’e gönül ve emek veren öğrencilerimiz medya sektöründe fark yaratacaktır. Stüdyolarımızın kapasitesi profesyonel olanların da çok üzerindedir. EGEMM’in bir eğitim medyası olduğunun altını çizmek isterim. Radyo ve televizyon yayının da öğrencilerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Profesyonel yayın anlayışımızı amatör ruhla birleştirip Ege Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmeyi, üniversitemizin sesi olmayı hedefliyoruz. 4K yayın için ise hazırlıklarımız sürdürülmektedir. Radyo Ege Kampüs üniversitede en uzun süre yayın yapan radyo konumundadır. Reklamsız yayınlarımız İzmir halkı açısından kabul gördü ve bu nedenle en çok dinlenen radyolardanız’ diye konuştu. Konuşmaların ardından EGEMM’in ilk ürünü olan ‘Benim Üniversitem’ belgeseli izlendi.

EGEMM nedir?



EGEMM; Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin, bilimsel ve akademik başarıların, inovasyon ve yenilikçi projelerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yürüten kurumdur. Ege Üniversitesi’nin medyayla ilişkilerini yönetir. Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarını koordine eder. Televizyon ve radyo yayıncılığı yapar. Yayıncılık ilke ve esaslarına uygun yayıncılık anlayışıyla öğrencileriyle birlikte radyo ve televizyon yayın içerikleri üretimi yapar. Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans, aracılığıyla üniversitenin vizyonunu toplum ile buluşturan kurumdur.



Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, reklam gibi alanlarda eğitim gören ve medyaya ilgi duyan Ege Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma imkânı da sunan merkez, iletişim alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı vermekle birlikte, öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmalarına da imkan sağlamaktadır.