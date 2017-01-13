EGEV'in yeni yönetiminde Kocaoğlu'na ziyaret

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın yeni yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret ederek başta iç turizmi canlandırmak olmak üzere, kenti ve ülkeyi kalkındıracak yeni projeler üretmek için işbirliği önerdi

Kısa adı EGEV olan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın işbaşına gelen yeni Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kentin kanaat önderlerinin girişimiyle kurulan EGEV'in İzmir ve bölge kalkınması için çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'in bölgede lider kent olduğunu vurgulayarak bu kapsamda EGEV'e de büyük görev düştüğünü belirtti; “Biz de elimizden gelen desteği sağlama sözü veriyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, EGEV’in yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.



Ziyarette EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinden Sıtkı Şükürer, Hüseyin Porsuk, Prof Dr Semra Öncü, Hasan Küçükkurt, Moris Bencuya, Mustafa İduğ ve Gönül Soyoğul da hazır bulundu.





Uyumlu işbirliğinin adımlar atıldı



EGEV Yönetim Kurulu Başkanı, 23. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Susam, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ederek, “İş dünyasından gelen bir belediye başkanı olarak, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göstermiş olduğunuz performans hem de belediyenin dünya üzerindeki kredibilitesine sağladığınız katkı çok önemli. Bu anlamda ekonomik düşünebilen, ekonomik bakabilen ve ekonomik gelişmelere önderlik edebilen, bir lider belediye başkanıyla birlikte çalışmak bize de önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.





İlk hedef iç turizm



Mehmet Ali Susam, Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, turizm, ticaret ve sanayi alanlarında hayata geçirdiği projelerin İzmir ve bölge gelişimine önemli katkıları olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projelerinden faydalanarak, kendi katkılarını ortaya koymak istediklerini bildiren Susam sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ekonominiz güçlü olursa, bir sürü sorunu aşmada daha güçlü olursunuz. Bu anlamıyla üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla, meslek odalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, yerel yönetimlerimizle birlikte olmayı, birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle, turizm alanında İzmir ve Ege Bölgesi'nin tüm kentlerinin bir ortak paydası var. Turizmde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı önemli çalışmalar var. Biz de işe iç turizmi canlandırmaktan başlamak ve İzmir'in tüm ülkeden ilgisini yakalayabilmek için bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de sizin şahsi deneyimlerinizi ve ilçe belediyelerle koordinasyonu sağlamak konusunda desteklerinizi bekliyoruz.