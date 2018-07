Eğitim sistemini kabul etmediler, eğitim atölyesini kurdular

İzmir'de Liseli Genç Umut Topluluğu, son 16 yıllık eğitim sistemini kabul etmeyerek her yaz olduğu gibi bu yaz da kendi çabalarıyla 4 haftalık eğitim atölyesi kuracaklar. 25 Temmuz'da başlayacak olan Eğitim Atölyesi müfredattan kalkan birçok konuyu içerecek. Gönüllü eğitmenlerin, avukat ve psikologların bulunduğu atölye tamamen ücretsiz gerçekleşecek

Burcu Özkan- Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde her Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşecek eğitim atölyesine tüm liselilerin davetli olduğunu söyleyen Liseli Genç Umutçu Melodi Zengin ve Egemen Ulucan, "Drama, müzik, marksizm, evrim, edebiyat ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularını içeren ve içinde birçok söyleşi ile etkinliklerin bulunduğu Eğitim Atölyesi programı kayıtlarımız başladı. Her liseli öğrenci bize katılabilir" dediler.

18 yaşında ki lise öğrencisi Melodi Zengin, "Eğitim sisteminde yapilan gericiliklere karşı (Evrim Teorisi'nin, Marksizm'in müfredattan kaldırılması, okullara gerici vakıfların sokulması, kadın öğrencilerin etek boyundan, kimlerle oturduğuna kadar karışılması) bilimden, eşitlikten, özgürlükten, kardeşlikten yana olan liseliler olarak böyle bir atölye başlattık. Evrim, Marksizm, Drama, Müzik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Edebiyat ve söyleşilerin olduğu atölyelerde liselilerle birlikte hem eğlenip, hem öğreneceğiz. 25 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar sürecek olan atölyeler Karşıyaka'da yapılacak" dedi.

İzmir'de 3. kez gerçekleşecek

Eğitimdeki kötü gidişatı engellemek ve ilerlemeci çağdaş bir eğitim sistemi için mücadeleyi tüm liselilerle beraber yürüteceğini belirten Liseli Genç Umutçu Egemen Ulucan, "Gerici yaklaşıma rağmen bizler her zaman mücadele ettik ve bilimin, ilmin yanında olduk. Bu mücadeleyi gören gerici zihniyetler daha fazlasını yapmak ve bizleri aşağı çekmek için hala çalışıyorlar. Fakat Biz Liseli Genç Umutçular olarak buna izin vermeyerek öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyoruz. Bu yıl 3. kez gerçekleşecek olan eğitim atölyemiz bunun bir örneğidir" diye konuştu.

Liseli Genç Umutçular

Liseli Genç Umutçu Toplum hareketinin 30 yıldır var olduğunu söyleyen Melodi Zengin, "70-80 yıllarında Ünversiteli gençler tarafından, liselilerin buluşması ve verimli bilimsel ergümanlar paylaşarak bilime katkı sağlaması amacıyla kuruldu. O zamanlar Doğuş ve Umut adında dergi çıkaran topluluk, dernek halini aldıktan bir süre sonra kapanıyor. Şu an sadece Liseli Genç Umutçu Topluluğu olarak varlığını sürdürüyor. Tamamen bağımsız ve gönüllü olarak tabi ki" ifadelerini kullandı.

16 yıldır eğitimde gerici politika izlendiğini dile getiren Egemen Ulucan, "Gezi olaylarından bu yana her geçen gün, gençlik hareketleri dahil olmak üzere, her türlü muhalif hareketler engelleniyor. Elbette bu okullara da yansıdı. Özellikle liselerde yanlış politikaların sonuçlarını en ağır şekilde bizler ödüyoruz. 45 çocuğa tecavüz eden ensar vakfıından tutunda Adana'da 11 kız çocuğunun yanarak can vermesinin sorumlusu olan Süleymancıların okullara sokulması ve okullarda seminer sempozyum düzenlemek için sözleşme imzalamaları durumun daha kötüye gittiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.