Eğlence mekanı çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü

İZMİR'in Kınık ilçesinde, aralarında husumet bulunan A.A. (29) tarafından eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan Onur İregöl (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından A.A.'yı gözaltına aldı

Manisa'nın Soma ilçesinden, gece saatlerinde, Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen Onur İregöl, alkol alıp, eğlendi. Eve dönmek için saat 01.30 sıralarında eğlence mekanından çıkan İnegöl, kapıda, Soma'daki oto kiralama şirketinde çalışan ve aralarında husumet bulunan A.A. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., belindeki tabancasını çıkarıp, İregöl'e ateş etti. İregöl, ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunla sol omzundan vuruldu. Ağır yaralanan İregöl, eğlence mekanı çalışanlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından A.A.'yı suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Onur İregöl'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan Onur İregöl'ün, 4 Şubat 2017 tarihinde, evinde çıkan yangında 4 çocuğundan Buğlem İregöl'ün (1) yaşamını yitirmesinden sonra eşinden ayrıldığı öğrenildi.

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