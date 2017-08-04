Ehliyeti de kaskı da yoktu. Motosiklet kazasında feci son!

İzmir'in Kınık İlçesi'nde, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Hamza Yılmazoğlu, kazada öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kınık- Bergama Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve kasksız sürücü Hamza Yılmazoğlu plakasız motosikletiyle giderken, motosikletin devrilmesi sonucu savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamza Yılmazoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemede, beyaz renkli bir araca ait kaporta parçaları bulundu. Yılmazoğlu'na bir aracın mı çarptığı yoksa tek taraflı kaza yapıp düştükten sonra bir aracın üstünden mi geçtiğinin tespiti için jandarma araştırma başlattı.



Kaza yeri incelemesi sonrası Yılmazoğlu'nun cesedi morga kaldırıldı.