Ehliyetine el konulmuştu, yine alkol aldı kaza yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü İdris İnat (35), yaralandı

Ehliyetine el konulmuştu, yine alkol aldı kaza yaptı
17 Haziran 2018 Pazar 12:45

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ödemiş yönüne giden İdris İnat, yönetimindeki 07 HLN 08 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İnat yaralanırken, araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan İdris İnat'ın 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin otomobilde yaptığı incelemede çok sayıda boş bira şişesi ve torpido gözünde kurusıkı bir tabanca bulundu. İnat'ın ehliyetine de daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu saptandı.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #trafik kazası
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