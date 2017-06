Ekmek yetişmeyen şenlik

İZMİR'de Seferihisar Belediyesi, geçmiş yıllarda kullanılan 'Topan Karakılçık Buğdayı'nı çoğalttı, geçen yıl bu tohumun hasadını yapıp taş değirmende öğüttü. Böylece yörede oturanların ataların yarattığı lezzeti yeniden yakaladı. Ekmek adına festival düzenlendi. Festivalde Ulamış Köyü'nün kadınları, bu buğdaydan 'Ata ekmeği' yaptı, ekmek ilçenin ünlü peyniri Armola ile iftar sofrasında ikram edildi

Seferihisar Belediyesi, 10 Haziran Cumartesi günü Ulamış Köyü'nde gün boyu devam edip, iftar sofrasıyla birleşen etkinliğe imza attı. 2011 yılında Takas Şenliği'nde Gödence Köyü'nde bulunan Topan Karakılçık Buğdayı, uzun uğraşlar sonrasında Can Yücel Tohum Merkezi'nde çoğaltıp un haline getirildi, kara fırında yöresel yöntemlerle Ata Ekmeği üretildi. Topan Karakılçık Buğdayı'nın hasat döneminin gelmesiyle birlikte düzenlenen şenlikte, çok büyük ilgi gören ekmek ve ilçenin meşhur peyniri Armola iftar sofrasında bir araya geldi. Gün boyu ekmek üreten ve satan Ulamışlı kadınlar, 10 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği şenlikte ekmek talebine yetişmeye zorlandı. Müthiş görüntülere sahne olan şenlik, iftar yemeği ve gösterilerle devam etti.



TÜM SOKAKLARA RESSAM ELİ DEĞDİ



Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Ulamış Köyü Muhtarı Kadir Girginer'in ev sahipliğinde Ulamış Köyü'nde gerçekleşen şenliğe CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de katıldı. Öğle saatlerinden itibaren açılan Ulamış Üretici Pazarı ve stantlar gün boyu ziyaretçilere yöresel lezzetler sundu. Seferihisar Sanatçılar Derneği, Salyangoz Suluboya Resim Grubu, Seferihisar Belediyesi Ürkmez Resim Grubu, Ulamış sokaklarını rengarenk resimlerle donatırken, gün boyu atölye çalışmaları da gerçekleştirdi. Yerli üreticilerin yanı sıra, Can Yücel Tohum Merkezi, kooperatifler ve dernekler stantlar açarak şenliğe dahil oldu.



ATA EKMEĞİ PİŞİRME DERSİ



Şenlikte Ata Ekmeği yapımı, köy sabunu yapımı, harman yerinde dövenle hasat ve rahvan atları gösterisi ilgiyle takip edildi. Ulamışlı kadınlar, katılımcılarla birlikte anneleri ve ninelerinden öğrendikleri yöntemlerle buğdayı yoğurup, kara fırında pişirmesini vatandaşlar büyük bir merakla izledi. Ayrıca Topan Karakılçık Buğdayı'ndan ramazan pidesi de pişirildi. Saat 17.00'de kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik Ulamış Köyü girişinden şenlik alanı olan köy sokaklarına yayıldı. Köyün tüm cadde ve yolları rengarenk görüntülere sahne olurken, şenliğe katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.



ULAMIŞ ÜRETİCİ PAZARI HER CUMARTESİ



Şenlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulamış Üretici Pazarı'nın bundan böyle her cumartesi günü açık olacağını söyledi. Ata Ekmeği'nin de bu pazarda satılacağına vurgu yapan Soyer, şöyle konuştu:



"Kurduğumuz Can Yücel Tohum Merkezi'nde tohumları çoğalttık. Türkiye genelinde bir milyondan fazla tohum ve fide dağıttık. Bu tohumların içerisinde artık yok olduğu düşünülen Topan Karakılçık Buğdayı'nı fark ettik. Uzun süren çalışmalarla çoğaltmayı başardık. Geçtiğimiz yıl bu tohumun hasadını yaptık. Taş değirmende öğütüp, atalarımızın yarattığı lezzeti yeniden yakaladık. Köylülerimiz daha çok çalışacak, üretecek, çoğaltacak, şehirlimiz gelecek doğal, katkısız bu meyve sebzeleri yiyecek. Köylümüz kazanacak, kentlimiz katkısız, doğal, kimyasal ilaçlar kullanılmamış bu yiyeceklerle daha sağlıklı beslenecek" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, “Bu güzel bereketli günde köylülerimize bir kez daha bereket diliyorum. Bugün beni en çok umutlandıran şey köylümüzün yüzünün güldüğünü görmek. Demek ki isteyince olabiliyor. Diliyorum ki bu güzel örnekten bütün Türkiye ilham alır. Ulusal politikalar iham alır. Beş sene uğraşıp bunun sonucu büyük bir berekete ulaşıyorsa demek ki el ele verirsek toprağın bereketiyle neler başarabiliriz."



Etkinlik, Ata Ekmeği, Armola Peyniri, Topan Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan Ramazan Pidesi, keşkek ve çeşitli yemeklerin ikram edildiği iftar yemeği ve ramazan eğlencesiyle tamamlandı.