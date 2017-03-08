Ekmekte kanser endişesi fırından değil tarladan

Gökay Akgün-Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın buğday üretiminde kullanılan tarım ilaçları yüzünden ekmeğin kansere yol açabileceği yönündeki uyarısına -Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın buğday üretiminde kullanılan tarım ilaçları yüzünden ekmeğin kansere yol açabileceği yönündeki uyarısına ekmek üreticilerinden tepki geldi. Yasal işlem başlatacaklarını söyleyen İzmir Fırın cılar Odası Başkanı Fikri Sırtı'ya göre bu tür sözler 'fırıncı düşmanlığının' göstergesi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi ise asıl sorunun kimyasal gübre kullanımı olduğunu vurguluyor



'Bunlar fırıncı düşmanı!'



Kimyasal gübreye dikkat



Beyaz ekmekten uzak durulmalı

Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmek kanser riski mi taşıyor? Bu soru, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'ın önceki gün yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Demirtaş'ın iddiasına göre, buğday üretiminde sıvı gübre ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması nedeniyle ekmekte kanser riski var. Devletin denetim mekanizmalarının üretim ve tüketim aşamalarında daha etkin olması gerektiğini söyleyen Demirtaş, konuya ilişkin olarak 'Sıvı gübreler ve tarım ilaçları fazla kullanılırsa, bu tüketiciye hastalık olarak geri dönüyor. Çünkü buğday ekmeğe dönüşüyor ve Türkiye'de tüketilen ekmeğin miktarı belli. Bunun önüne geçilmezse vahim sonuçları olur. Ekmeğin fazla tüketilmesi bir süre sonra insanda kansere ve çeşitli hastalıklara neden olabilir. Çiftçi kayıt sistemi diye bir sistem var, üretimden pazarlamaya kadar ürün takip altında. Tabi rasgele ürün satışının engellenmesi için üretici birlikleri de önemli. Bir de geçmişte Türkiye'de üretim istasyonları vardı. TİGEM'lerin amacı çiftçiye tohumluk ve damızlık verebilmekti. Böylece verim yüksek olurdu. Ancak TİGEM'ler işlevsiz hale getirildi. Bunlar yeniden eski haline getirilmeli. Araştırma ve üretme istasyonları araştırmalar yapıyor, yeni yerli tohumlar ele ediyordu. Sağlığımız için bu istasyonların da eski haline getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Fikri Sırtı'nın bu konu hakkındaki görüşleri, Hüseyin Demirtaş'ın düşünceleriyle tamamen zıt. Hatta Sırtı, bu ve benzeri açıklamaların art niyetle yapıldığını düşünüyor. Demirtaş'ın sözleri hakkında konuşan Fikri Sırtı, ekmek tüketiminin kanser riski taşıdığı yönündeki görüşe karşı devlet denetimlerine vurgu yaparak şunları söyledi:O şahsın söylediği sözler tamamen yalandan ibaret. Ekmekle ilgili sürekli birileri çıkıp manipülatif açıklamalar yapıyor. Bir sağlıkçı sürekli ekmeğin ne kadar zararlı olduğundan bahsederek, insanları ekmek yememeye çağırıyor. Şimdi bu kişi de çıkmış ekmek yemenin kanser yapacağını söylüyor. Kamuoyunun bunun gibi 3-5 kendini bilmezin söylediklerini dikkate almaması lazım. Bunların fırıncılara karşı anlam veremediğimiz bir düşmanlığı var. İşleri, güçleri fırıncılarla uğraşmak! Ekmek üretimi devletimizin sıkı denetiminden geçiyor. Kanser riski taşısa devlet izin verir mi? Ben, yıllardır her gün 2 ekmek yiyorum, şimdiye kadar çok şükür kanser falan olmadım. Ekmekten kanser olanı da ne gördüm ne duydum. Maksatlı olduğuna inandığımız bu açıklamalarla ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi ise meseleye ekmek üretimi açısından bakılmaması gerektiğini söyledi. Kimsayal gübre kullanımının yol açtığı tehlikelere dikkat çeken Çiftçi, 'Ekmek ya da başka bir yiyecek fark etmez. Kimyasal gübre kullanıldığı takdirde hem insan sağlığı hem de çevre için tehlike oluşuyor. Dolayısıyla bizim kimyasal gübre kullanımının asgariye indirilmesi için azami gayret göstermemiz gerekiyor. Devlet, bu konuda denetim yapıyor. Ancak aşırı kimyasal kullanımı da zaman zaman gerçekleşiyor. Denetimlerin sıklaşması halkın sağlığı açısından elbette iyi olur. Ben böyle durumlarda çözüme odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Ekmekte ya da başka bir yiyecekte fark etmez, kimyasal gübre etkisi varsa bu olumsuzdur. Kimyasal gübre olabildiğince kullanılmamalı ya da son derece kontrollü kullanılmalı" diye konuştu.Ekmek tüketiminin insan sağlığına etkileriyle ilgili birçok hekimin farklı görüşleri var. Bu düşünceler bazen diğerleriyle çelişebiliyor. Ancak hepsinin ortak fikri, işlem görmüş beyaz undan yapılan ekmekten olabildiğince uzak durulması yönünde. Özellikle şeker hastalarının birçok yiyecekte olduğu gibi ekmekte de kendini kısıtlaması şart. Birçok hekime göre, kilo almanın en önemli nedenleri arasında fazla ekmek tüketimi var. Ancak hekimlerin tamamı sadece ekmeğin değil, hiçbir yiyeceğin aşırısına kaçmamayı tavsiye ediyor.