Eko Okul projesine Belediye desteği

Bornova Belediyesi Uluslararası Eko Okul Projesi’n de yer alacak olan ilçedeki okullara destek sağlıyor. Proje katılmak isteyen okullara malzeme desteği ve geri dönüşüm konularında eğitim verilmeye başlandı. Ada Okulları ile başlanan eğitimlerde çocuklar çevre konusunda bilinçlendirildi

Çevre konusunda yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu projelerle örnek olan Bornova Belediyesi, Uluslararası bir proje olan Eko Okul Projesi’ne de destek olarak çocukların bilinçlenmesini sağlıyor. Program çerçevesinde okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi veriliyor. Bu kapsamda öğrenciler hem çevresel konularda bilgi ediniyor, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bilinçlendirmede etkin rol alıyorlar. Program dahilinde başarı sağlayan okullara uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket, Yeşil Bayrak ödülü veriliyor.



Bornova Belediyesi, çevre eğitimi konusunda yol gösterici olan projeye dahil olan ilçedeki okullara malzeme ve geri dönüşüm konusunda eğitim desteği sağlıyor. İlçe sınırları içinde programa dahil olan okullardan Özel Ada Okulları’na 6 adet plastik, 6 adet metal ve 20 adet kağıt olamak üzere 32 adet geri dönüşüm kutusu ile 24 adet küçük, 6 adette büyük pil kutusu verildi. Çevre ve geri dönüşüm konusunda Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan broşürler de dağıtılırken minikler uzmanlar tarafından verilen eğitimle de bilinçlendirildi.



Çevre konusunda yapılan çalışmaların geleceğimiz için önemli olduğunu ifade den Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bornova Belediyesi olarak geri dönüşüm ve atıkların ayrı toplanması konusunda bir çok projeyi hayat geçiriyoruz. Önemli bir çevreci proje olan Uluslararası Eko Okul programına ilçemizde dahil olan okullara da bizde elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.









