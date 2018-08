Ekonomideki kriz, beyaz eşyayı da vurdu

Dövizde yaşanan aşırı hareketlilik ve ekonomide yaşanan kriz, beyaz eşya sektörüne de zam olarak yansıdı. Üretici firmaların beyaz eşya ürünlerine yüzde 20 zam yaptığını belirten İTO Meclis Üyesi Metin Aztekin, 'Son yıllarda sektörde ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Bunun da yanında sürekli değişen döviz kuru nedeniyle firmalardan ürün tedarik edemiyoruz' dedi

Ali Budak-Ekonomide yaşanan kriz durumu ve dövizdeki hareketlilik beyaz eşyayı da vurdu. Dövizde yaşanan aşırı yükselme sonrasında bütün beyaz eşya üreticileri ürünlerine yüzde 20'ye varan zam yaptı. Bu zammın yanı sıra sektördeki en büyük sorun ise üreticilerin piyasaya beyaz eşya tedarik etmemesi oldu.

Bütün beyaz eşya markalarının hemen hemen bütün ürünlerinde yüzde 15-20 arası zam yaptığını belirten İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Metin Aztekin, "Dövizde yaşanan aşırı hareketlilik nedeniyle beyaz eşya üreticisi bütün firmalar ürünlerinde zam yaptı. Hemen hemen bütün ürünlerin fiyatlarına yüzde 15-20 arası zam yapıldı. Bunu da geçtim, sektör olarak ürün tedarik etmekte zorlanıyoruz. Firmalar dövizdeki hareketlilik durana ve fiyatlar oturana kadar ürün tedarikini de durdurdu. Bayramdan sonra yeniden açılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Sıfır KDV uygulaması yapılmaz

Özellikle son 3 yıldır özellikle beyaz eşya sektöründe ciddi bir durgunluk yaşadıklarını ifade eden Aztekin, şöyle devam etti: Hükümetin geçtiğimiz yıl yaptığı sıfır KDV uygulaması piyasayı az da olsa canlandırmıştı. Yani piyasada satış yapılıyordu. Bu yıl o da durdu. Hükümetin de aynı şeyi yapacağına inanmıyorum. Çünkü hükümete de ciddi para lazım, o nedenle şu aşamada öyle bir şey olmaz. Tabii, olsa hem bizim için hem de vatandaş için çok iyi olur. Ancak bu bize yapıldığında otomotivciler, mobilyacılar, inşaatçılar... herkes bunu isteyeceğinden yapılamaz.

Piyasa her geçen gün daralıyor

Piyasanın da her geçen gün daraldığını söyleyen Aztekin, "Ancak piyasa her geçen gün daralıyor. Şu anda en net gerçekleşen de bu. Yani artık eskisi kadar tüketim olmaz. Çünkü kredi kartlarında da elektronik eşyaların taksit sayısı düşürüldü. Bu durum da bunu gösteriyor. Piyasalar bundan sonra daha da daralacak. Zaten olması gereken de buydu. Çünkü işin doğalı daralmasıydı. Ancak ülkenin krizde olduğu dönemde yaşanan acil geçişler nedeniyle bu kadar etkileniyoruz. Bu yavaş yavaş olsaydı bu kadar sıkıntı olmayacaktı. Şu anda piyasa zorlanarak devam ediyor. Bu şekilde piyasanın devam etmesi de çok zor olur. Ama önümüzdeki günlerde piyasa oturunca bu sıkıntı da son bulur. Dövizde yaşanan bu aşırı yükselme direkt bizi vurdu. Bir an önce bir yerde sabitlenmesi gerekiyor. Sonrasında da piyasa yine kendi yolunu bulur.

İşsizlik çok ciddi artabilir!

Esnafın piyasalardaki durgunluk yüzünden zor günler yaşadığını, bankalardan finansa ulaşmakta da güçlük çektiğini ve durgunluktan dolayı ticaretin de yürümediğine dikkat çeken Aztekin, sözlerini şöyle tamamladı: Ticaretteki durgunluk iyice arttı ve dönmeme noktasına geldi. Türkiye'de bankalar da esnafın üzerinde hegemonya kurdu. Onlar da bu fırsatı acımasızca kullanıyor. Eskiden bankalar esnafın halinden anlardı ama şu an bankaların yüzde 95'i yabancıların elinde. Bankalar kanalıyla finansa ulaşmak da zorlaştı. Bankalar kendilerini geriye çektikleri için ekonomi tıkandı. Şu an tam tıkanık ekonomide birçok firma iflas ediyor, batıyor ve kaçıyor. Ticaret dönmüyor. Çok ciddi sıkıntı var. Hangi sektörden olursa olsun, tüm esnaf aynı dertten muzdarip. Bütün esnaf arkadaşlar piyasaların ve işlerin bittiğini söylüyor. Ekonomi uzmanlarının acilen önlem alması gerekiyor. Yoksa işler böyle yürümeyecek ve daha da zorlaşacak. Hatta işsizlik alır başını gider. Zaten ekonomideki bu daralmanın da direkt istihdama olumsuz yansıdığını görüyoruz.