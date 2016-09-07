07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Ekonomik krize dayanamayan iş adamı intihar etti

    İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve dünyanın sayılı şanzıman dişlisi üretimi yapan Senkromeç Şirketi ortaklarından Erdal Sıraçe, fabrikasında başına tabancayla tek el ateş edip canına kıydı. Sıraçe ve ailesinin yönetiminde bulunduğu fabrikada ekonomik kriz nedeniyle 3 aydır üretimin olmadığı, işçilere de 5 aydır ücret ödenmediği, Erdal Sıraçe'nin de bu nedenle intihar etmiş olabileceği ifade edildi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 16:25
    Ekonomik krize dayanamayan iş adamı intihar etti
    Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, araçlar için şanzıman dişlisi yapan Senkromenç Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi 49 yaşındaki Erdal Sıraçe, işyerine gelip çalışanlarıyla tek tek tokalaştıktan sonra odasına geçti. Bu sırada odasına misafirleriyle konuşmak için ağabeyi Ersin Sıraçe'nin üzere gelmesi üzerine Erdal Sıraçe, yönetim kurulu üyesi olan amcası Sıtkı Sıraçe'nin boş olan odasına geçti. Burada bir kahve isteyen Erdal Sıraçe'nin bulunduğu odadan, bir el silah sesi geldi. Silah sesine koşan ağabeyi Ersin Sıraçe ve diğer çalışanları tarafından kanlar içinde bulunan Erdal Sıraçe, Özel Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Sıraçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında savcılık, yönetim katına gelip incelemelerde bulundu.

    DÜNYANIN SAYILI ŞİRKETİ İKEN ÜCRET ÖDEYEMEDİLER

    Şanzıman dişlisi üretimi yapan dünyadaki sayılı firmalardan olan Senkromenç, son bir yıldır ekonomik krize girdi. Çeşitli çözüm yollarıyla krizden kurtulmaya çalışan Sıraçe ailesi, işlerin kötüye gitmesi üzerine 16 Mayıs'tan itibaren üretime ara verdi. Yaklaşık 600 çalışanının da ödemelerini yapamadı. Amcaları Sıtkı Sıraçe'nin yüzde 50 payla ortak olduğu fabrikada, Erdal Sıraçe, annesi Adviye Sıraçe ile kardeşleri Ersin Sıraçe ve Mine Sıraçe'nin diğer yüzde 50 paya sahip oldukları ifade edildi.

    Fabrikada son olarak dün işçi ve sendika temsilcileriyle Ersin Sıraçe'nin krizi aşma adına toplantı yaptıkları, Erdal Sıraçe'nin buna katılmadığı öğrenildi. Erdal Sıraçe'nin de gerek işçilere ücret ödenememesi, gerekse de ekonomik krizden çıkış mücadelesi sırasında yaşadığı bunalımdan dolayı canına kıymış olabileceği ifade edildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Intihar, Işadamı Intihar, Erdal Sıraçe

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