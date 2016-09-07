DÜNYANIN SAYILI ŞİRKETİ İKEN ÜCRET ÖDEYEMEDİLER

Haber Kaynağı: DHA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, araçlar için şanzıman dişlisi yapan Senkromenç Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi 49 yaşındaki Erdal Sıraçe, işyerine gelip çalışanlarıyla tek tek tokalaştıktan sonra odasına geçti. Bu sırada odasına misafirleriyle konuşmak için ağabeyi Ersin Sıraçe'nin üzere gelmesi üzerine Erdal Sıraçe, yönetim kurulu üyesi olan amcası Sıtkı Sıraçe'nin boş olan odasına geçti. Burada bir kahve isteyen Erdal Sıraçe'nin bulunduğu odadan, bir el silah sesi geldi. Silah sesine koşan ağabeyi Ersin Sıraçe ve diğer çalışanları tarafından kanlar içinde bulunan Erdal Sıraçe, Özel Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Sıraçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında savcılık, yönetim katına gelip incelemelerde bulundu.Şanzıman dişlisi üretimi yapan dünyadaki sayılı firmalardan olan Senkromenç, son bir yıldır ekonomik krize girdi. Çeşitli çözüm yollarıyla krizden kurtulmaya çalışan Sıraçe ailesi, işlerin kötüye gitmesi üzerine 16 Mayıs'tan itibaren üretime ara verdi. Yaklaşık 600 çalışanının da ödemelerini yapamadı. Amcaları Sıtkı Sıraçe'nin yüzde 50 payla ortak olduğu fabrikada, Erdal Sıraçe, annesi Adviye Sıraçe ile kardeşleri Ersin Sıraçe ve Mine Sıraçe'nin diğer yüzde 50 paya sahip oldukları ifade edildi.Fabrikada son olarak dün işçi ve sendika temsilcileriyle Ersin Sıraçe'nin krizi aşma adına toplantı yaptıkları, Erdal Sıraçe'nin buna katılmadığı öğrenildi. Erdal Sıraçe'nin de gerek işçilere ücret ödenememesi, gerekse de ekonomik krizden çıkış mücadelesi sırasında yaşadığı bunalımdan dolayı canına kıymış olabileceği ifade edildi.