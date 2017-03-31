Ekonomik Kurul üyeleri Meslek Fabrikası'nı tanıdı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısı, bu kez Tarihi Havagazı Fabrikası yerine farklı bir mekanda gerçekleşti

Ekonomik Kurul üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Meslek Fabrikası'na dönüştüren 108 yıllık binada bir araya geldi. Toplantı Başkanı Faruk Güler'in açılış konuşmasının ardından kurul üyelerine, Meslek Fabrikası'nın tanıtım filmi izletildi. Kurul üyeleri, sanayi ve hizmet sektörünün eleman ihtiyacına göre açılan kurslarda kepçe operatörlüğünden makyözlüğe kadar 75 branşta eğitim verildiği Meslek Fabrikası'nın kentteki işsizliğin azaltılmasına ve yerelde kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Meslek Fabrikası gibi bir mekanda 'İzmir Ekonomik Araştırmalar Merkezi' gibi bir birimin kurulmasının kent için faydalı ola cağının da belirtildiği toplantıda, İEKK İzmir Ekonomik Çalışmalar Komitesi'nin hazırladığı 'Güncel Verilerle Türkiye ve İzmir Ekonomisi' sunumu yapıldı. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay'ın İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeliği de kurul üyelerinin oy birliği ile onaylandı.



