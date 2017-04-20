Ekonomisi güçlü iller 'Hayır' dedi

Önceki seçimlerde sahil illerinin muhalefetine gelir düzeyi yüksek iller de katıldı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 'Kendi kararını kendi veren, herhangi bir yerden bir gelir beklentisi içerisinde bulunmayan halk kendi öz iradesiyle 'Hayır'ı seçti' dedi

Zeynep Kaya

Referandum sonrası oluşan tabloda dikkat çeken en önemli nokta ise 'Hayır' diyen kentlerin eğitim seviyesi ve ekonomik gelişmişlik olarak diğer illerin açık ara önünde olması. Bu durumun vatandaşların sosyal medya paylaşımlarına da yansıdığı görüldü. Vatandaşlar, 'Hayır diyen iller ülke ekonomisinin yüzde 90'ını oluşturuyor' diye paylaşımında bulundu.

Ekonomik seviyesi yüksek olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Manisa, Mersin, Muğla gibi illerde 'Hayır' oranının yüksek olduğu görüldü. Bu duruma bağlı olarak gelir durumunun artmasıyla birlikte insanlarımızın yüzde %70'e yakınının dışarıdan gelecek herhangi bir gelir yardımına muhtaç olmaksızın kendi öz iradesiyle verdiği oy'da Hayır oyu kullandığı ortaya çıkıyor.



Bağımlı halk 'Evet', üretken halk 'Hayır' dedi



Durumu değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 'Kabaca yaptığım hesaba göre 'Hayır' diyen illerin Türkiye ekonomisindeki yeri %70. Bu tek başına etken değil belki ama dikkat edersek Yozgat, Kütahya, Karabük gibi illerde nüfus küçülüyor, ekonomi küçülüyor, sosyal hayat ise yok denecek kadar az. Burada büyüyen tek şey AKP oranı. Ne yazık ki bunlar daha çok durumu kabullenme potansiyeline bürünen kesimler. İşte bu 'üretimin dışında kalan' önemli bir bölümün 'Evet' olarak oy kullandığı görülüyor' dedi.



İktidar kullanıyor



CHP İzmir Milletvekili Balbay, 'Burada iktidarın insanları kullandığı açık ve net. Tabii ki yardıma muhtaç insanlara yardım etmemiz gerekiyor, ellerinden tutulması gereken maddi durumu kötü, ihtiyaç sahibi çok insanımız var; ama bunu siyasal amaç olarak kullanmak etik değil. Bu ne insanlığa yakışır, ne de siyasal ahlaka' diye konuştu.

İktidarın muhtarlarla birebir görüşerek, 'Ben bu sandığı bu oyu biliyorum ve oradan çıkan oya göre size yardımda bulunacağım' dediğini, 'Sen de bunu seçmen kitlene ilet' mesajını verildiğini belirten Balbay, 'Ekonominin yüksek olduğu illere bakınca %70'i 'Hayır' dedi. Kendi kararını kendi veren, herhangi bir yerden bir gelir beklentisi içerisinde bulunmayan halk kendi öz iradesi altında oy kullanarak 'Hayır' dedi. Bu orantıları göz önünde bulundurmakta fayda var' diye açıkladı.





