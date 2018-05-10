Ekrem Demirtaş'tan sürpriz başvuru

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu. Başvuruların son günü CHP Genel Merkezi'ne giden Demirtaş'ın adaylığı, İzmir iş dünyasında 'sürpriz' olarak nitelendirildi

Ekrem Demirtaş'tan sürpriz başvuru
10 Mayıs 2018 Perşembe 16:39

CHP'de 30 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığı süresi, 7 Mayıs'ta sona erdi. İzmir'den 118 kişi, milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne başvuruda bulundu. İzmir'de başvuru yapan sürpriz isimler, son güne kadar beklemeyi tercih etti. CHP'nin aday adaylığı listesinde, Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan'ın eşi Aynur Tartan'ın ardından, beklenmedik bir isim daha yer aldı. İzmir Ticaret Odası'nda, 25 yıl kesintisiz olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan, geçen 13 Nisan'da yapılan oda seçimlerinde, Mahmut Özgener ile yarışan ve komite seçimleri bittikten sonra adaylıktan çekilen Ekrem Demirtaş, CHP İzmir milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Dosyasını genel merkeze veren Demirtaş, adaylık konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Demirtaş'ın sürpiz kararı, İzmir iş dünyasının yanı sıra siyasette de yankı buldu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir ticaret odası #ekrem demirtaş
Önceki Haber
Ege Üniversitesi'nde grafik tasarım sergisi
Sonraki Haber
Ekrem Demirtaş'tan sürpriz başvuru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.