LİSELER ARASI ŞAMPİYONADA DÜNYA İKİNCİSİ VE ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

"YENİ OKULUMUZDA SPOR YAPMA OLANAĞIMIZ DAHA FAZLA"

ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK ERKEK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

İMAM HATİP ORTAOKULU DA AÇILACAK

Haber Kaynağı: DHA

İzmir'in tek spor lisesi Atatürk Spor Lisesi, 2010 yılında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bir bölüm olarak kuruldu. Üç yıl önce lise bağımsız olarak eğitim ve öğretim vermeye başlasa da kendi binasının bulunmaması imkansızlıklara neden oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan okulların dönüştürülmesi ile birlikte Buca Kaynaklar'da bulunan bir okul, Atatürk Spor Lisesi'ne tahsis edildi. Ağaçlık alanın içinde bulunan okul tesis yapısı itibariyle spor lisenin eğitimine büyük katkı sağladı. Kendilerine bu binayı sağlayanlara teşekkür eden Atatürk Spor Lisesi Müdürü Yusuf İnceoğlu, "Zaten daha önce bir başka okulun bünyesinde eğitim öğretime devam ediyorduk. İki okul bir aradaydı. Oranın şartları bizim için uygun değildi. Buraya gelince muhteşem bir bina ve bahçe gördük, çok mutlu olduk" dedi.Okulun milli sporculara eğitim verdiğini belirten İnceoğlu, "30 civarında milli sporcumuz var. Eski olumsuz şarlarda şampiyonluğa şampiyonluk katıyorduk. Burası ile birlikte daha büyük bir atağa kalkacağız. Zaten İzmir'in tek spor lisesiyiz, prestij okuluyuz daha da ileri gideceğiz" diye konuştu.Geçen Temmuz ayında Trabzon'da yapılan ISF GYMNASIADE 2016 Trabzon Uluslararası Okul Sporları Olimpiyatları'na katılan öğrencileri olduğunu ifade eden İnceoğlu, büyük başarılar kazandıklarını belirtti. Batuhan Hızal'ın çekiç atma dalında dünya 2'ncisi, Sena Özdemir'in ise bayrak yarışında dünya 3'üncüsü olduğunu belirten İnceoğlu, ileriki yıllarda bu başarıları arttıracaklarını ifade etti.Çevre illerden de öğrencilerin kayıt için başvurduğunu söyleyen Yusuf İnceoğlu, "Buca ve merkez ilçelerden öğrenciler geliyor. Muğla'dan, Çanakkale'den, Balıkesir'den, Aydın'dan, Uşak'tan çevre illerden gelen öğrencilerimiz var. Yetenek sınavları döneminde ortalama her yıl 500 civarında müracaat alıyoruz. Başka okulda olduğumuz için ancak 60 öğrenci alıyorduk. Bu okulla birlikte önümüzdeki yıl kesin 90 öğrenci alacağız belki de 120 öğrenciyi alabileceğiz" dedi.Öğrencilerden 11'inci sınıfta okuyan Mert Açar, önceki okullarının spor için uygun olmadığını belirterek, "Okul gayet güzel, mevkisi de yeşillik, ormanlık. Bu da bize bol oksijen ve spor yapma olanağı sağlıyor. Önceki okulumuzda bu olanaklardan tam olarak yararlanamıyorduk. Yeni okulumuzda spor yapma olanağımız daha fazla, sınıflarımız daha fazla. Kendi binamızda olmamız da sporda iyi yönde motivasyon kaynağı. Daha rahat sporumuzu yapabiliyoruz, daha rahat kendimiz olabiliyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte aile ortamındayız" dedi.Dönüştürülen okullara aktarılan bir diğer lise ise Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi. Karşıyaka'daki okul yine aynı ilçede bulunan ve dönüştürülen bir okulun binasına taşındı.Okul Müdürü Recep Gençay, daha kompleks bir tesise geçtiklerini belirterek, "Yemekhane, kafeterya, büyük spor salonu, çocukların oynayabileceği halı sahaları var. Çocukların çeşitli etkinlikleri gerçekleştirebileceği bir binaya taşınmış olduk. Daha önce Muhsin Yazıcıoğlu Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulumuz, Prof. Dr. İlhan Varank Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi adını alarak personel ve öğrencileriyle birlikte bu binaya taşınmış oldu" dedi.Aynı okul bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokulu da açılacağını belirten Gençay, "Daha önceki okulun şartları nedeniyle 300 öğrencimiz vardı. Önümüzdeki yıl okulumuz bünyesinde açılacak imam hatip ortaokulu ve liseye açacağımız ek kontenjanla 700 öğrenciye eğitim vereceğiz" diye konuştu.