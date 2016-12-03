'El yazısı' korkusundan çocuk okula gitmek istemiyor

İlkokullarda el yazısını 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu tutan MEB, bu yıl da Türkçe Ders Programı'nda D, L, S, Ş, T, r, f, s, ş harflerinin yazımında değişiklik yaptı. Bu değişiklikle el yazısı uygulaması daha da zorlaşırken, çocukları da psikolojik olarak da etkiledi. Uzman Psikolog Sinem Demirel, güveni sarsılan öğrencilerin okula gitmek istemediklerini belirtti

Simge Özden-İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazıya geçmesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerden



Bazı harfler değişti



İlkokullarda el yazısını 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu tutan MEB, bu yıl da Türkçe Ders Programı'nda D, L, S, Ş, T, r, f, s, ş harflerinin yazımında değişiklik yaptı. Uzmanlar bu değişiklikle el yazısı uygulamasının daha da zorlaştırıldığını, ilkokula başlayan çocuklar için el yazısının çok yorucu hale geldiğini belirtiyor. Öğretmenlerin bu yazıya yeteri kadar hâkim olmaması da uygulamayı zorlaştırıyor. İlkokul birinci sınıfta el yazısı yazmakta zorlanan çocuklar başaramayacağım duygusuna kapılarak okula gitmek istemiyor. Uzman Psikolog Sinem Demirel, Çocukların çok küçük yaşlarda okula başladıklarını belirterek, 'Ekim, Kasım, Aralık doğumlular 5 yaş 6 aylıkken veya 5 yaş 7 aylıkken okula başlıyorlar. İnce motor gelişimleri yani el parmak kasları kullanılarak yapılan işlerde tam olarak gelişemedikleri için çok zorlanıyorlar. Zorlanmaları da onların pes etmelerine neden oluyor. Öğrenmelerine karşı motivasyonlarını, kendilerine olan güvenlerini de negatif olarak etkiliyor. Yapamayacağım, başaramayacağım duygusu akademik kimliklerinin geliştiği ilk dönemde sekteye uğruyor. El yazısı çocukların ince motor kabiliyetlerinin çok gelişmiş olmadığı dönemde başladığı için sıkıntılar yaşanıyor. Bunun normal yazı yazmak bile çocuklar için çok zorken el yazısı ekstra bir zorluk olarak karşılarına çıkıyor' dedi.







Uygun yaş aralığı 9-10



Okul öncesi eğitimi almış ve ince motor gelişimini tamamlamış çocuklarda el yazısı yazmanın biraz daha kolaylaştığını belirten Demirel, 'Okul öncesi eğitim almış olmak, kavram becerilerini geliştiriyor. Okul öncesi eğitimin son döneminde de küçük küçük çalışmalar yapılıyor. Bunların çocuğa pozitif olarak aktarımı olacaktır ama okul öncesi eğitimden mahrum olan çocuklar çok daha zorlanacaklardır. Ama yine de okul öncesi eğitim alsa dahi el yazısı o yaştaki çocuk için zor bir şey' dedi.

El yazısında çocuklar için uygun yaş aralığının 9-10 yaş olduğunu belirten Demirel, 'Bu yaşlarda ince motor, el göz koordinasyonu, ince ayar daha koordinasyonlu bir şekilde yapılabilir. Öğrenmede ve dikkatte sıkıntısı olan çocuklarda bu durum daha da güçleşiyor' diye konuştu.



Çocuklara eziyet



Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyüp Demir de, el yazısı uygulamasına başından beri karşı olduklarını belirterek şunları söyledi: Yaş gruplarını düşürdüğümüz bir süreçte çocukların kasları henüz bu duruma müsait değil. Dolayısıyla çocuklar harfleri birleştirirken, hem bitişik hem eğik yazmaya çalışırken zorlanıyorlar. Eski dönemde biz yazıya çizgilerle başlardık. Eğitim adı altında bitişik eğik yazısının ilkokul birinci sınıftan itibaren uygulanması ile ilgili bakanlık anket çalışması yaptı ancak sonucunu bile açıklamadılar. Sonucun ne olduğunu eğitim camiası hala merak ediyor. Bitişik eğik yazı bu yaş grup çocuklar için eziyettir ve akabinde çocukların ileri sınıflarda yazılarının bozulmasına sebebiyet verecektir. Bitişik yazı yazan çocuk bütün kitaplarını düz yazıyla okumak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir çelişki. Tekrar eski sistemdeki kompozisyon ağırlıklı ders saatleri konularak bitişik eğik yazıyla çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı bir eğitim müfredatına ihtiyacımız var. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazıya geçmesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerden el yazısı yla ilgili şikayetler gelmeye başladı. El yazısının çocukları okuldan soğuttuğunu belirten veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ( MEB ) uygulamanın kaldırılmasını ya da sadece ders olarak verilmesini talep ediyorlar. Çünkü el yazısı ilkokullarda zorunlu ancak ortaokullarda uygulanmıyor. İlk dört yıl bu yazıyı öğrenen öğrenciler, üst sınıflarda dik yazı olarak da bilinen düz yazıya geçiyorlar.İlkokullarda el yazısını 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu tutan MEB, bu yıl da Türkçe Ders Programı'nda D, L, S, Ş, T, r, f, s, ş harflerinin yazımında değişiklik yaptı. Uzmanlar bu değişiklikle el yazısı uygulamasının daha da zorlaştırıldığını, ilkokula başlayan çocuklar için el yazısının çok yorucu hale geldiğini belirtiyor. Öğretmenlerin bu yazıya yeteri kadar hâkim olmaması da uygulamayı zorlaştırıyor. İlkokul birinci sınıfta el yazısı yazmakta zorlanan çocuklar başaramayacağım duygusuna kapılarak okula gitmek istemiyor. Uzman Psikolog Sinem Demirel, Çocukların çok küçük yaşlarda okula başladıklarını belirterek, 'Ekim, Kasım, Aralık doğumlular 5 yaş 6 aylıkken veya 5 yaş 7 aylıkken okula başlıyorlar. İnce motor gelişimleri yani el parmak kasları kullanılarak yapılan işlerde tam olarak gelişemedikleri için çok zorlanıyorlar. Zorlanmaları da onların pes etmelerine neden oluyor. Öğrenmelerine karşı motivasyonlarını, kendilerine olan güvenlerini de negatif olarak etkiliyor. Yapamayacağım, başaramayacağım duygusu akademik kimliklerinin geliştiği ilk dönemde sekteye uğruyor. El yazısı çocukların ince motor kabiliyetlerinin çok gelişmiş olmadığı dönemde başladığı için sıkıntılar yaşanıyor. Bunun normal yazı yazmak bile çocuklar için çok zorken el yazısı ekstra bir zorluk olarak karşılarına çıkıyor' dedi.Okul öncesi eğitimi almış ve ince motor gelişimini tamamlamış çocuklarda el yazısı yazmanın biraz daha kolaylaştığını belirten Demirel, 'Okul öncesi eğitim almış olmak, kavram becerilerini geliştiriyor. Okul öncesi eğitimin son döneminde de küçük küçük çalışmalar yapılıyor. Bunların çocuğa pozitif olarak aktarımı olacaktır ama okul öncesi eğitimden mahrum olan çocuklar çok daha zorlanacaklardır. Ama yine de okul öncesi eğitim alsa dahi el yazısı o yaştaki çocuk için zor bir şey' dedi.El yazısında çocuklar için uygun yaş aralığının 9-10 yaş olduğunu belirten Demirel, 'Bu yaşlarda ince motor, el göz koordinasyonu, ince ayar daha koordinasyonlu bir şekilde yapılabilir. Öğrenmede ve dikkatte sıkıntısı olan çocuklarda bu durum daha da güçleşiyor' diye konuştu.Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyüp Demir de, el yazısı uygulamasına başından beri karşı olduklarını belirterek şunları söyledi: Yaş gruplarını düşürdüğümüz bir süreçte çocukların kasları henüz bu duruma müsait değil. Dolayısıyla çocuklar harfleri birleştirirken, hem bitişik hem eğik yazmaya çalışırken zorlanıyorlar. Eski dönemde biz yazıya çizgilerle başlardık. Eğitim adı altında bitişik eğik yazısının ilkokul birinci sınıftan itibaren uygulanması ile ilgili bakanlık anket çalışması yaptı ancak sonucunu bile açıklamadılar. Sonucun ne olduğunu eğitim camiası hala merak ediyor. Bitişik eğik yazı bu yaş grup çocuklar için eziyettir ve akabinde çocukların ileri sınıflarda yazılarının bozulmasına sebebiyet verecektir. Bitişik yazı yazan çocuk bütün kitaplarını düz yazıyla okumak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir çelişki. Tekrar eski sistemdeki kompozisyon ağırlıklı ders saatleri konularak bitişik eğik yazıyla çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı bir eğitim müfredatına ihtiyacımız var.