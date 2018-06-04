Elektrik direğinde korkutan yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kopan elektrik teli nedeniyle direkte çıkan küçük çaplı yangın, korkuttu

Elektrik direğinde korkutan yangın
04 Haziran 2018 Pazartesi 09:38

Cumhuriyet Mahallesi, Nizam Sokak'ta dün saat 10.00 sıralarında bir direkten kopan elektrik teli, yangına neden oldu. Direkten düşen kıvılcımlar korkuturken, etrafa yoğun duman yayıldı. Sokak sakinleri, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi. Gelen itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakika sonra dağıtım şirketinin elektriği kesmesiyle alevlere söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Dağıtım şirketi, bölgeye yeniden elektrik verilebilmesi için kopan teli yenilemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Orucun bedelini ağır ödemeyin
Sonraki Haber
Şair Nazım Hikmet vefatının 55. yılında anıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.