Elektrik Fabrikası satılmasın, sanata dönüşsün

İzmir’in tarihi değerleri arasında yer alan Alsancak’taki eski Elektrik Fabrikası’nın özelleştirmesine karşı mücadele sürüyor. 3 Mayıs’taki ihalenin iptal edilmesiyle umutlanan İzmirli sivil toplum örgütleri, düzenledikleri basın açıklamasında önemli mesajlar geldi

Ali Budak- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 3 Mayıs tarihinde Eski Elektrik Fabrikası için yapılan ikinci satış ihalesi de iptal edildi. Gelişmelerin ardından soluğu tarihi fabrika tesisleri önünde alan İzmirli sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri alanın kültür sanat faaliyetleri için kullanılması ve kente kazandırılması amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü çatısı altında toplanan İzmir gönüllüleri ‘Elektriği sanata dönüştür’ sloganıyla geçtiğimiz günlerde dile getirdikleri tarihi mekanının kamuya kazandırılmasına yönelik taleplerini bir kez daha yineledi.

İzmir’den destek istediler



Yaptığı açıklamada İzmir Elektrik Fabrikası için yürüttükleri mücadelenin devam ettiğini söyleyen Platform Sözcüsü Emel Çoban, ‘İzmir’imizin önemli kültür mirası İzmir Elektrik Fabrikası’nın aslına uygun restorasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İzmir’in olanın İzmirlilere mal olacağına inandığımız, sanata kucak açmış nitelikli bir kamusal alana dönüştürülmesi fikrinden yola çıkarak İzmir elektriğini sanata dönüştürüyor diyoruz. Bu amaçla bu ihalenin iptali ve işlemin durdurulması için dava açmıştık. Geldiğimiz bu noktada hükümet kararı ile askıya alınan bu ihale seçim geri adımı izlenimi verse de yapılan bu yanlışlıktan geri dönülmesi için çok daha inançlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz’ diye konuştu.

“Kamunun malı kamuya verilmelidir”

Sözlerinin sonunda tüm İzmirlileri yürüttükleri mücadeleye destek olmaya çağıran Çoban, şöyle konuştu: Kurtuluş Savaşı’nın ilk mermisinin atıldığı bu toprakların insanı ile fabrikanın bahçesinde ve güzel İzmir'in hem tam 35'inde, hem de 35,5’unda tek yürek hareket edeceğimizden emin olunuz. Elektrik Fabrikası’nın yeniden özelleştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına karşı mücadeleyi kamuya mal edebilmek, halkın bu mücadelenin paydaşı olmasını sağlamak için kamusal aktörleri bizimle birlikte olmaya çağırmaktayız. Yerel yönetimler ve yöneticiler yanımızda yer almalıdır. Talebimiz çok açık ve nettir. Kamunun malı kamuya verilmelidir. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nun desteği çok önemlidir. Yerel yönetimler ve bunların saygıdeğer yöneticileri ile İzmir'in malını İzmir’e mal etme çabamızı sürdürmeliyiz.

İzmir’e kazandırılsın



Platforma destek veren isimler arasında yer alan Feyzi Hepşenkal ise konuyla ilgili şunları söyledi: Buradaki çirkin görüntünün yan tarafta yer alan Tarihi Havagazı Fabrikası gibi güzel bir görünüme kavuşturulmasını istiyoruz. Burası beton yığını olmasın. İzmir’e yakışan bir şekilde kullanılsın. Bu nedenle de Eski Elektrik Fabrikası kamu yararına kullanılmalı ve kamuya terk edilerek İzmir’e kazandırılmalıdır.