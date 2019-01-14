Elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıkarıldı

İzmir’in Konak ilçesinde, alıcısı olmadığı için ihalesi ertelenen tarihi elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıktı, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıkarıldı
14 Ocak 2019 Pazartesi 16:21

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde iki kez satış ihalesine çıktı. Ancak ihaleye katılım olmayınca, satış ertelendi. 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılara ilişkin satış ihalesine vatandaşlar ve meslek odaları da tepki göstermişti. Umurbey Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, bir kez daha ihaleye çıkarıldı. Satış ihalesinin geçici teminat tutarı da daha önce olduğu gibi 1 milyon lira olarak açıklandı. İhale, 16 Nisan saat 14.00’te yapılacak.

Etiketler; #izmir #konak #elektrik fabrikası #ihale
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