Elektronik İzleme Ulusal Konferansı Çeşme'de başladı

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Elektronik izleme sistemine geçişte denetimli serbestlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi eşleştirme projesi' kapsamında düzenlenen, 'Elektronik İzleme Ulusal Konferansı', İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı

Çeşme Sheraton Otel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantıya, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Öner, Daire Başkanları Vehbi Kadri Kamer, Esat Işık ve Serdar Sezer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Adalet Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turhan Eğlenoğlu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Araboğlu, Karşıyaka Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Mümtaz Erdoğan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Onur Dinç, Şükran Dedeağaoğlu, Fatih Mehmet Öztürk, Tarık Tuna ve Okan Bato, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İzmir Adalet Komisyon Üyesi Oktay Yörük, İzmir Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Kabasakal, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Bayındır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aysun Erol Bayındır, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Arif Gedikoğlu, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Genel Müdürlük Tetkik Hakimleri Kevser Ceylan Koca, Nuri Şahan ve Şehmus Dolu, Çeşme Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları ve müdür vekilleri katıldı.





Toplantının açılışında konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, "Denetimli serbestlik hizmetlerinin Türkiye'deki geçmişi, yaklaşık 12 yıl. Kısa sürede devasa boyutlara ulaşıldı" dedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da yaptığı açılış konuşmasında, 2012 yılından itibaren düzenli olarak her yıl yapılan Denetimli Serbestlik Değerlendirme toplantılarının 6'ıncısının 18-19 Nisan tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirildiğini belirterek, hemen ardından 20-21 Nisan tarihleri arasında da Elektronik İzleme Ulusal Konferansı'nın başladığını ifade etti.





"AMAÇ, BİREYİN YENİDEN SUÇ İŞLEMESİNİ ÖNLEMEK"





2015 yılında, Türkiye'de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme oluşturmak, bu alanda, bilgi ve deneyimi arttırmak amacıyla başlatılan elektronik izleme sistemine geçişte, denetimli serbestliğin kurumsal kapasitesini güçlendirme projesinin önemli bir ayağı için bir arada bulunduklarını vurgulayan Yıldırım, "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gerek ekonomik, gerek sosyal sebeplerle, gerekse diğer etkenlerle suç oranlarında, maalesef ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle suçun yarattığı etki ve sonuçlarla, beraberinde getirdiği bir takım sorunlarla mücadele, suç ve ceza politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Herkes tarafından kabul görülen şekliyle, suç ve ceza politikalarının amacı, öncelikli olarak toplumun tüm kesimini suçtan korumak, suç işleyen bireyi iyileştirmek, işlediği suçtan pişman olmasını sağlayarak, bireyin yeniden suç işlemesini önlemektir. Üretken bir birey olarak yeniden topluma geri dönmesini temin etmektir. Nitekim, Bakanlığımız hizmet verdiği her alanda, yenilikçi bir politika benimsemiştir. Sistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına, ihtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri, fiziksel alt yapının geliştirilmesi, nitelikli personelin değerlendirilmesinin sağlanması, denetimli serbestlik sistemi ile birlikte, eğitim, izleme ve takip yöntemlerinin kullanılmaya başlanması gibi, birçok konuda ciddi adımlar atılmıştır" diye konuştu.





"21 ÜLKE İZLEME MERKEZİ'MİZİ ZİYARET ETTİ"





Ceza, infaz ve adalet sisteminde son yıllarda ciddi bir reform, değişim, dönüşüm süreci yaşandığının altını çizen Yıldırım, "Elektronik izleme sistemimizin, ülkemiz ceza verme sistemi içerisinde kullanılmasına karar verilmesinin sonuçları olarak, çok kısa bir sürede, diğer ülkelerdeki uygulamalar irdelenmiştir. 25 Şubat 2012 itibari ile pilot uygulamaya geçilmiştir. Pilot uygulama sonrasında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, bu alanda görev alacak personelin eğitimi tamamlanmış ve 20 Ocak 2013 tarihinde İzleme Merkezimizin kurulması tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün üst katındaki İzleme Merkezi'mizde, yaklaşık 23 bin şüpheli, sanık ve hükümlünün denetim ve takibi tamamlanmıştır. Aynı anda 5 bin kişiyi izleyebilecek kapasiteye sahip, 24 saat esasına göre çalışmalarına devam eden merkezimiz, şu anda hali hazırda 3 bin kişinin aktif olarak takibini sürdürmektedir. Ceza ve adalet sistemimiz içerisinde kullandığımız bu teknik ve donanım, bir çok ülke tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Sistemin ülkemizde kurulmasından bugüne, Fransa, İngiltere, Portekiz'in de içinde bulunduğu toplam 21 ülke bu merkezi ziyaret etmiş ve sistem hakkında bilgilendirilmiştir. Birçok ülkeye bu anlamda danışmanlık yapmak, yol göstermek, bizleri ayrıca mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır" diye konuştu.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından başlayan Elektronik İzleme Ulusal Konferansı, elektronik izleme sistemleri hakkında Türk ve yabancı uzmanların bilgilendirmesi ile devam edecek. Toplantıya İngiltere, Hollanda ve Portekiz'den de uzmanlar katılarak, elektronik izleme hakkında birer konuşma yapacaklar.

Kaynak: