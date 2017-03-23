Emekli, maaşını bloke eden bankaya açtığı davayı kazandı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde emekli Yüksel Öztürk, aldığı kredi ödemeleri aksayınca 8 aylık emekli maaşına bloke ettiği bankaya açtığı davayı kazandı. Blokenin kaldırılmasına, emekli maaşının ancak dörtte birinin kesilmesine karar veren mahkeme, bankanın bloke ettiği 7 bin 452 lira parayı yasal faiziyle birlikte Yüksel Öztürk'e ödemesine hükmetti

Aliağa'da bir fabrikada çalışıp emekli olan Yüksel Öztürk, bankadan konut kredisi kullandı. Ancak ödemeler aksayınca banka, imzalattığı kredi sözleşmesine göre Öztürk'ün 8 aylık emekli maaşının toplamı olan 10 bin 302 lirasını bloke etti. Bunun üzerine Yüksel Öztürk, avukatı Orhan Altın aracılığıyla İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'nde, 'haksız kesintinin iadesi' için bankaya dava açtı.



Dava dilekçesinde müvekkilim borçlarını düzenli öderken, yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı bazı gecikmeler olduğunu belirten avukat Orhan Altın, "Kredi kullandığı banka bunu fırsat bilip, SGK'dan almış olduğu 8 aylık emekli maaşına bloke koymuştur. 5519 Sayılı Kanunun 93. maddesine göre borçlunun muvafakatı bulunmadıkça borçlunun emekli maaşı haczedilemez. Ayrıca emekli maaşlarının haczi için borçlu tarafından muvafakat verilmiş olsa bile kesintinin dörtte bir oranında yapılması ve muvafakatın icra takibinden sonra icra dosyasına borçlu tarafından beyanı gerekir" dedi. Dilekçede, emekli maaşına blokenin kaldırılması ve paranın faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istendi.



İzmir 2. Tüketici Mahkemesi Hakimi Feryal Atay dosyayı inceleyip, taraflara delil ve belgeleri sunmaları için iki haftalık süre verildi, bankanın Aliağa şubesinden kredi sözleşme örneğini, kredi kullanım tarihinden dava tarihine kadar ödemeleri gösteren hasep ekstreleri istedi ve tedbir olarak emekli maaşı üzerindeki blokeyi kaldırdı. Davanın bugün yapılan karar duruşmasında banka avukatı gelen bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, davanın reddine karar verilmesini istedi. Yüksel'in avukatı ise dilekçede belirtikleri gibi davanın kabulünü istedi.



Mahkeme, davacı Yüksel Öztürk'ün emekli maaşındaki blokenin tamamen kaldırılmasına, bloke edilen 7 bin 452 lira 86 kuruşun dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte geri verilmesine karar vererek davayı bitirdi. Karara, 15 gün içinde itiraz edebileceklerini de taraflara bildirdi.



Emekli Yüksek Öztürk'ün avukat Orhan Altın, mahkemenin verdiği kararının emsal teşkil ettiğini, bu şekilde mağdur olanların dava açabileceğini söyledi.

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