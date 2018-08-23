Emekli polis memuru intihar etti

İzmir'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru Mustafa Ö. (69), boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi

Emekli polis memuru intihar etti
23 Ağustos 2018 Perşembe 16:53

Olay, saat 14.30 sıralarında, Ulubatlı Mahallesi 2742 Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, 2 çocuk sahibi emekli polis memuru Mustafa Ö., evinin banyosunda boğazını bıçakla kesti. Bir süre sonra banyoya girip, Mustafa Ö.'yü kanlar içinde hareketsiz yatarken gören eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
10. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği
Sonraki Haber
Emekli polis memuru intihar etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.