Emekli polis memuru intihar etti

İzmir'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru Mustafa Ö. (69), boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Ulubatlı Mahallesi 2742 Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, 2 çocuk sahibi emekli polis memuru Mustafa Ö., evinin banyosunda boğazını bıçakla kesti. Bir süre sonra banyoya girip, Mustafa Ö.'yü kanlar içinde hareketsiz yatarken gören eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.