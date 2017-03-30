Emine Erdoğan yarın İzmir'de

Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenecek olan Yerel Tohum Buluşması Kemalpaşa’da gerçekleştirilecek. Bakanlığın koordinasyonunda yapılacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katılacak

Kemalpaşa Belediyesi Park Orman Tesisleri’ndeki programda illerin yemekleri yarışacak. Burada yerel tohumlarla ilgili stantlar, Ege otları, tıbbi aromatik bitkiler yer alacak. İllerin tarımsal ürünleri de kurulacak stantlarda sergilenecek. Yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Tohum takas değişimi ve bağışının da yapılacağı etkinlikte katılımcılar kaybolmaya yüz tutmuş yöresel tohumları bakanlığa bağış yapabilecek. Etkinlikte fidan dikimi ve müzik dinletileri de olacak. Bakanlığın Türkiye’de ilk kez İzmir Kemalpaşa’da gerçekleştireceği etkinlik yarın (Cuma) saat 11.00 de başlayacak.

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