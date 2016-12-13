Emir Sultan Türbesi yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kentin kültür yaşamına kazandırılan Emir Sultan Türbesi, yeni haliyle görücüye çıktı

Kentin turizm potansiyelini geliştirmek için sahip olduğu zengin tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki değerli eserlerden birini daha gün yüzüne çıkardı. Yakın bir zamana kadar harabe halindeki Emir Sultan Türbesi'ni restore eden Büyükşehir Belediyesi, “Tasavvuf ve Derviş Sergisi” olarak hizmet verecek bölümdeki çalışmaları da tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin ekonomisinde belirleyici rol oynayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üyesi olduğu İEKKK üyeleriyle Emir Sultan'a giderek, Tarihi Kentler Birliği’nin “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödül alan çalışmayı yerinde anlattı.





Heykellere özel ilgi



Kurul üyeleri düzenlenen gezide aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılan aşhane, hamam ve dergah olarak kullanılmış 3 farklı binayı, restore edilen devrinin önemli kişilerine ait mezarların bulunduğu hazire (mezarlık yeri) bölümünü, “Tasavvuf ve Derviş Sergisi” olarak hizmet verecek tedvirhane/semahane bölümü ile bitişiğindeki Derviş Evi kısmını da inceleyen kurul üyeleri, özellikle “insan formunda canlandırma” tarzındaki derviş heykellerini büyük bir ilgiyle inceledi.



İzmir'in kültür tarihinin en önemli zenginliklerinden biri olan Emir Sultan Türbesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasının kent adına büyük bir hizmet olduğu konusunda ortak görüş belirten İEKKK üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.





Simge isimlerin mezarları var



İzmir’i alırken şehit düşen ve halk arasında “Emir Sultan” adıyla bilinen Aydınoğulları Beyliği komutanlarından Seydi Mükeremeddin’in naaşının yer aldığı türbenin bahçesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın dedesi Uşakizade Sadık Bey ve eşi Makbule Hanım ile Aydın Valisi Ahmet Esat Paşa, Kestanepazarı Camii kurucusu Mısırlı Hüseyin Nuri Efendi ve İzmir Kadısı Şükrüzade Abdülkadir Paşa gibi devrinin önde gelen isimlerinin naaşları da yer alıyor.

