Emniyet, AKP’li vekil sandıkları gezerken okulu boşalttırdı

Buca Kuruçeşme’de bulunan Müşerref Mahmut Tınas Ortaokulu’nda özel harekat polisleri ve 30 kişi eşliğinde oy kullanarak sandıkları gezen AKP’li Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya tepki gösteren seçmeni okul bahçesinden uzaklaştırdı. Milletvekili Kaya kendisinin fotoğraf çekilme isteğini reddeden sandık görevlilerine de “Siz kimsiniz” diyerek saldırmak istedi

AKP’li Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Kuruçeşme Müşerref Mahmut Tınas Ortaokulu’nda oy kullanmak için Buca’dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve özel harekat polisleri eşliğinde, saat 13.00 sularında 20 kişilik ekibiyle gelerek sandıkları gezdi. Oy kullandığı 2339 No’lu sandıkta görevlilerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyen Kaya görevlilerin reddetmesi üzerine “Siz kim oluyorsunuz da benimle fotoğraf çekilmiyorsunuz” diyerek arbede çıkarmak istedi.

AKP’li Kaya ve polis grubuna ‘seçim çalışması yapar gibi’ gezemeyeceğini hatırlatan seçmen de Emniyet Müdürü’nün talimatıyla tarafından okul bahçesinden çıkarıldı. CHP ve HDP Avukatları ile okul sorumlusu duruma müdahale için tutanak tutarken seçmen uzun namlulu silahlarla sandıktan uzaklaştırıldı.

Bornova’da bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu’nda konvoy halinde sandıkları gezen AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır ve beraberindeki AKP’liler kendilerine tepki gösteren HDP’lilere saldırarak 2 kişiyi darp etmişti.