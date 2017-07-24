Emrah Barlak'ı vuran polis tahliye oldu!

İzmir'in Eskiizmir semtinde 5 yıl önce, polis ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü Erhan Barlak'ın ağabeyi Emrah Barlak'ı çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru İmran Kahya'ya verilen toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etmesi gerektiğini belirterek tahliye ettiği Kahya, tekrar yargıç önüne çıkacak

Olay, 12 Ağustos 2012 tarihinde 9781 sokak ile 3800 sokak kesişiminde gündüz meydana geldi. Asayiş şubede görevli ekip otosu, iddiaya göre, devriye görevini yaptıktan sonra yol kenarına park etti. Bu sırada, ehliyetsiz olan Erhan Barlak'ın kullandığı otomobil, Ünal Basmacı'nın kullandığı ekip otosuna çarptı. Ekip otosundan inen polis memurları, tutanak tutmak istedi. Ceza yazılmasına engel olmak isteyen Erhan Barlak, yanındaki ağabeyi Emrah Barlak ve Faruk Karahan ile polis memurları arasında tartışma başladı. Arbede sırasında, polis memurları biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş etti, Erhan Barlak ve 2 kişi ise sandalyeyle üzerlerine yürüdü. Polis memuru İmran Kahya, meslektaşına sandalyeyle saldırıldığını görünce silahını tekrar ateşledi. Bu sırada Emrah Barlak karnından, kardeşi Erhan Barlak ve Faruk Karahan bacaklarından yaralandı. Yoldan geçen Halil Altın ve Seyyid Ekinci de seken kurşunla hafif yaralandı. Yaralılardan Emrah Barlak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru İmran Kahya, açığa alınıp tutuklandı.



Soruşturmayı yürüten savcı, kasten adam öldürme ve kasten yarama ile suçlanan polis memuru İmran Kahya'nın yanı sıra Erhan Barlak'a 'zincirleme olarak kamu görevlillerine görevlerinden dolayı alanen hakaret' , 'zincirleme tehdit' ve 'kişinin yerine getirdiği kamu görevleri nedeniyle yaralamaya teşebbüs' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 9 yıl arasında hapis, Faruk Karahan'a da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' suçundan 2- 5 yıl arasında ceza talebiyle dava açtı.



İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Kasım 2014 tarihindeki karar duruşmasında, sanık polis memuru İmran Kahya'ya, Emrah Barlak'ı kasten öldürmekten önce müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik, fiilin olası kasıtla işlenmiş olması, pişmanlık ve iyi hal indirimleri yapılarak bu ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü. Erhan Barlak'ı kasten silahla yaralama suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Heyet, Faruk Karahan'ı kasten silahla yaralama suçundan da Kahya'ya önce 1.5 yıl hapis cezasına hükmetti. Haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle bunu 7 ay 15 güne indirdi. Bu cezayı erteledi. Mağdurlar Seyyid Ekinci ve Halil Altın'a karşı kasten silahla yaralama suçundan sanık polise önce 6'şar ay, ardından haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 5 ay hapis cezası vererek bu cezaları da erteledi. Böylece sanık İmran Kahya, toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme heyeti, müşteki sanıklar Erhan Barlak'a, 4 polise hakaret ve zincirleme tehditten 3 yıl 5 ay 3 gün, Faruk Karahan'a görevi yaptırmamak için direnmekten 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi.



TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNULDU



Mahkemenin kararını beğenmeyen taraflar, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, polis memuru İmran Kahya'nın eylemlerinin meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğunu belirterek mahkemenin verdiği ceza kararını bozdu. Kahya'nın beraat etmesi gerektiğini belirten Ceza Dairesi, ayrıca tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkındaki karar ise onandı. Bozma kararının ardından tahliye edilen polis memuru Kahya, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim önüne çıkacak.