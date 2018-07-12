Emrah Serbes'e verilen ceza belli oldu

İzmir- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuklu yargılanan Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyuldu

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca Serbes'in 3 yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el koyulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye kabul eden İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes'in tam kusurlu olduğunu belirtti.

Emrah Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3, Erciyes Üniversitesi'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda, Serbes'in kaza yaptığı sırada sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca kaza sırasında Serbes'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğunun değerlendirdiği de belirtildi.

SERBES: BENİM YÜZÜMDEN AİLESİNİ KAYBETTİ, ÖZÜR DİLERİM

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, Menemen Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanık Emrah Serbes, kazada babası, annesi ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Serbes, ailenin geride kalan tek üyesi Ahmet Mert Özçelik'ten özür dileyerek, "Ben bugüne kadar mahkemenin prosedürlerini bilmediğim için aileden özür dilemedim. Burada Ahmet Mert Özçelik'ten özür dilerim. Benim yüzümden ailesini kaybetti. Keşke o 3 insanın yerine ben ölseydim. Benim bunu düşünmediğim bir anım bile yok. Tekrar söylemek isterim ki bu bir kazaydı. Yol karanlık ve yağışlıydı. Bir saniyem daha olsa kurtarabilirdim. Bu kaza herkesin başına gelebilir. Ben kesinlikle alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Mahkemenin karar verirken bunu göz önünde bulundurmasını istiyorum. Ben mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Emrah Serbes'in avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti. Kenan Doğru'nun avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Mağdur ailenin avukatı ise sanıklara en üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesi talebinde bulundu. Duruşma savcısı da geçen duruşmadaki mütalaasını tekrar edip, iddianamede olduğu gibi Emrah Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Serbes'e 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verirken, 'bilinçli taksirle öldürme' hükümlerini uygulayıp, cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı. Heyet, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verirken, cezada indirim de uygulamadı.

Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAKINLARINDAN SERBES'E 'SENARYO YAZARSIN' TEPKİSİ

Kararın açıklanmasının ardından arkasına doğru dönen Emrah Serbes, salondakilere, "Kendinize iyi bakın dostlar, beni düşünmeyin. Su akar, yolunu bulur" dedi. Bunun üzerine karşı tarafın yakınları, "Senaryo yazarsın" diyerek, Serbes'e tepki gösterdi.