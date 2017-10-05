Emrah Serbes kazasında yeni ayrıntı: Kan tahlilinden kaçmak için...

Ünlü senarist Emrah Serbes'in yaptığı ve üç kişinin ölümüne neden olduğu kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Ünlü senarist Emrah Serbes, 22 Eylül tarihinde İzmir-Aydın otoyolunda bir kazaya karışmış ve kaza sonra üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.



Habertürk'ün haberine göre, kaza sonrası ambulans 3-4 dakika içinde olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri yaralı Nilgün Özçelik'i hastaneye kaldırırken, hafif yaralı olan Serbes ve arkadaşı Kenan Doğru'yu da hastaneye götürmek istedi. Ancak ikili iyi olduklarını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, iki arkadaşa 'nakil ret' belgesi imzalattı. Serbes ve Doğru, belgeye hastaneye gitmek istemediklerini belirterek imzalarını attı. İkilinin kan tahlili ve alkol muayenesinden kaçmak için hastaneye gitmediği iddia edildi.



Kaza yerinde kalan Serbes ve Doğru, jandarma gelene kadar kendi aralarında konuşarak anlaştı. İddiaya göre de jandarma gelince Doğru kazayı kendisinin yaptığını söyledi.



Öte yandan Serbes'in aracının otoban gişelerinden geçtiği sıradaki görüntülerine de ulaşıldı. Ancak görüntüler karanlık olduğu için, aracı kullanan kişinin Doğru mu yoksa Serbes mi olduğu belirlenemedi. Uzman ekiplerin o görüntüleri net bir şekilde inceleyeceği öğrenildi.