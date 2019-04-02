En çok oy hapisteki muhtara

Ödemiş ilçesinde, 'tarih eser kaçakçılığı' iddiasıyla tutuklanan Çamyayla Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, aday olduğu seçimde tekrar en fazla oyu alan isim oldu.

En çok oy hapisteki muhtara
02 Nisan 2019 Salı 11:08

Çamyayla Mahalle Muhtarı ve adayı olan Ali Uysal, 10 Mart günü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, düzenlenen operasyon kapsamında 'Tarihi eser kaçakçılığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oy alarak muhtarlık seçiminde ilk sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Kılınç 108, Hayati Dağlı ise 75 oyda kaldı. Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, yaptığı açıklamada, Ali Uysal'ın adaylık sürecinde gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi. Muhtarlık seçiminde Uysal'ın en fazla oy alan isim konumunda bulunduğunu kaydeden Savuran, "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan, ilçe seçim kurulu" dedi.

Önceki Haber
Uşak Barosu Başkanı kalbine yenildi
Sonraki Haber
Address Tuzla Konut Projesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.