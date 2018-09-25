En güzel okul hediyesi

Eğitime destek projeleriyle öğrencilerin yanında olan Gaziemir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında okula ‘merhaba’ diyen 2 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisine kırtasiye seti dağıttı

Her yıl kırtasiye seti dağıtımlarıyla öğrencilerin yüzünü güldüren Gaziemir Belediyesi, eğitime verdiği bu desteği bu yıl da devam ettirdi. Gaziemir Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okula ‘merhaba’ diyen ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı. Belediye, 13 okulda toplam 2 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye seti armağan etti. Öğrencilere dağıtılan kırtasiye setlerinde, temel ihtiyaçları olan beslenme çantası, 12’li kuru boya, 12’li sulu boya, 12’li pastel boya, 1 düzine kurşun kalem, 1 düzine kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, resim defteri, kareli defter ve çizgili defter bulunuyor.

Okula merhaba diyen öğrencilerin heyecanına ortak olan ve kırtasiye seti armağan eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızla gelişir anlayışıyla bu alanlarda önemli projeler hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimizin bekçisi, geleceğimizin sahibi olan öğrencilerimizin her zaman destekçisi olacağım. Başarılarla dolu bir eğitim hayatınız olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.