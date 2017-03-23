En sevimli fuar açıldı

İZMİR'de TEMA Fuarcılık tarafından düzenlenen "Pet İzmir 2017, İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı. Açılışa köpek kıyafetlerinin tanıtıldığı defile ile Köpek Irkları Federasyonu'nun sunduğu “İtaat ve Koruma" konulu gösteri çok beğenildi

İzmir'de "Pet İzmir 2017, İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" renkli görüntülerle açıldı. Fuar 26 Mart tarihine kadar her gün 11.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Yetenek Sizsiniz Türkiye Ekibi, hayvan figürlerinden oluşan balonlar gösteri yapacak. Ziyaretçiler boyları büyüklüğündeki balon sergisi gezebilecek. Hayvan severler, Ömür Köroğlu’nun standında yer alan Yaprak Sanatı Sergisi'ni gezme şansı yakalayacak. Yetenek Sizsiniz Yarışması'na katılan 'Müdür' ve 'Tarçın' gösteri sunacak. Pazar günü Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Özel Grup Yarışmaları" hayvanseverlere eğlenceli saatler yaşatacak. Karikatürist Birol Çün fuar temasına uygun karikatür çizimleri yapacak. Fuarın açılışında konuşan Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, fuarda evcil hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda da bilgiler verileceğini belirterek, şunları söyledi:



“İzmirliler hayvanları ve doğayı sever, ona saygı gösterir. Biz de, gerek evcil hayvanı olan, gerek evcil hayvan sahibi olmak isteyen halkımızı Pet İzmir'e bekliyoruz. Burada yer alan işinin ehli kişiler, evcil hayvan sahiplerini besledikleri hayvanları sağlıklı besleme ve bakım yöntemleri konusunda bilgilendirecekler. Fuara katılım anlamında geçen yılın üstüne koyarak ilerledik. Bütün sektörü bu organizasyonda buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

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