En ucuz servis taşımacılığı İzmir'de

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerle kıyaslandığında en uygun servis taşımacılığının İzmir'de yapılacağını söyledi

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerle kıyaslandığında en uygun servis taşımacılığının İzmir'de yapılacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Velilerin içi rahat olsun. İzmir'de servis yönetmeliğinin kurallarına uygun araçlarımızla ve ehil şoförlerimizle en kaliteli ve en uygun servis hizmeti verilecektir" dedi.

Servis ücretlerindeki fiyat artışının akaryakıt maliyetinin yükselmesi nedeniyle yapıldığını vurgulayan Mutlu, "Basında servis taşımacılığına bu yıl İstanbul'da yüzde 12, Ankara'da yüzde 13 oranında zam yapılırken, İzmir'de yüzde 29 oranında fiyat artışının yapıldığı dile getirildi. Kimsenin kafası karışmasın. Yayınlanan zam oranları doğrudur, ancak buna rağmen en uygun taşımacılık İzmir'de yapılacaktır. 0-3 kilometre arası İzmir'de yıllık 1800 lira belirlenmiş iken; İstanbul'da 2 bin 115 lira, Ankara'da ise 1989 lira olacaktır. 0-6 kilometre İzmir'de 2 bin 205 lira iken; İstanbul'da 2 bin 385 lira, Ankara'da ise 2 bin 718 lira olacaktır. 0-10 kilometre İzmir'de 2 bin 340 lira iken; İstanbul'da 2 bin 970 lira, Ankara'da ise 3 bin 33 lira olacaktır. İzmir'de tüketici lehine gözle görülür bir kolaylık vardır. Bunun nedeni İzmir Birliği'nin her faaliyetinde üyelerinin menfaatlerini korurken toplumsal faydaları da gözetme çabasıdır. Zam oranının yüksekliğine rağmen İzmir'in hala en uygun fiyatlara sahip olması, teşkilat yöneticilerimizin Ahilikten gelen terbiye ile geçmiş yıllarda da çalışmalarında hassasiyetle tüketici memnuniyetini ön plana aldıklarını göstermektedir" diye konuştu.

Fiyat artış taleplerinin İzmir Birliği bünyesinde çalışan ihtisas komisyonları tarafından titizlikle incelendiğini belirten İESOB Başkanı Mutlu, "Halkın beklentilerini de göz önünde tutarak, iyi niyetle çalışıyoruz. Fiyat artışlarını maliyetlerimize gelen zam oranları nispetinde belirliyoruz. Servis ücretlerindeki yüzde 29 oranında artış da son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle belirlenmiştir" dedi.