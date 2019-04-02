Engel 'Siz'lere ünlülerden destek

İzmir'in 7 başarılı kadınının özel gereksinimli bireylere yardım amaçlı kurduğu Ege Engel Siz Yaşam Derneği'ne ünlüler destek oldu. Farkındalık klibinde birçok ünlü rol aldı.

İnci Sancak, Serpil Atlet, Arzu Gül, Meltem Cinstaş, Sevinç Özyatık, Aynur Şahin ve Zeynep Ergüven öncülüğünde kurulan Ege Engel Siz Yaşam Derneği'ne olan farkındalığı artırmak için pek çok ünlü isim kamera karşısına geçip 'Ben de sizinleyim' dedi. Kısa sürede bu kadar geniş bir kitleye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak "Sevgi yumağından oluşan kocaman bir aile olacağız. Bu kadar değerli insanın bizimle olduğunu, çıktığımız bu yolda yalnız olmadığımızı bilmek bizi gururlandırdı. Biz sevgimizi hissedebilen herkesin yanındayız. Onları görmezden, duymazdan gelmeyin. Hep birlikte daha güçlüyüz. Destekler arttıkça bu problemleri çözerken engel tanımayacağız" diye konuştu.

Derneğin sosyal medya hesabında da yayınlanan videolar büyük ilgi gördü. Video çekerek destekte bulunan ünlü isimlerden bazıları şunlar: Halil Sezai, Azra Kohen, Emre Belözoğlu, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Eser Yenerler, Murat Dalkılıç, Sinan Engin, Arda Turan, Özgür Ekmekçioğlu, Aşkın Tuna, Leman Sam, İbrahim Çelikkol, Haluk Levent, Volkan Konak, Aret Vartanyan, Günay Museyeva, Hakan Yılmaz, Anıl Durmuş, Mithat Körler, Aydın Sarman, Gripin, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Derya Bedavacı, Babacan Pesenkurdu, Altan Gördüm, Caner Yaman, Ertem Şener.

Sahneye çıkacaklar

Öte yandan Ege Engel Siz Yaşam Derneği, özel gereksinimli çocuklar yararına muhteşem bir konsere de imza atacak. Şef Hakan Şensoy yönetiminde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Solist Burhan Öcal eşliğindeki 'Yaşamın Ritmi' isimli konserde özel çocuklar ilk kez sahne alacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 9 Nisan 2019'da düzenlenecek konserde özel çocuklar, aldıkları ritm eğitimiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sanat yönetmenliğini Sinan Olcay'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ile Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu'nun yapacağı gecede, Ege Engel Siz Derneği'nin de kamuoyuna tanıtımı da yapılacak.