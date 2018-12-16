Engelleri aikido ile aşıyorlar

İzmir'de, karma engellilerden oluşan 'Aikido Engel Tanımıyor' takımı, Japon savunma sanatını öğrenmenin yanı sıra gösteri de yapıyor. Bulgaristan ve Yunanistan'da aikido becerilerini sergileyen takım, 2020 Paralimpik Oyunları'nda da gösteri yapmayı hedefliyor

İzmir Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği tarafından kurulan 'Aikido Engel Tanımıyor' takımı, rakibin gücünü kullanma esasına dayalı olan aikido savunma sanatını kullanarak engelli bireylerin kendilerini koruyabileceğini kanıtlıyor. Multiple skleroz (MS) hastası, ortopedik engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, görme engelli ve bedensel engelli kişilerden oluşan takım, bu yönüyde Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Bulgaristan ve Yunanistan'da gösteri yapan takım, 2020 Paralimpik Oyunları'nda da gösteri sunmayı planlıyor.

Paralimpik Olimpiyatları için çalışmalarının sürdüğünü belirten Japonya Aikikai ve Türkiye Wushu Federasyonu aikido resmi antrenörü Engin Ergin, "Paralimpik Olimpiyatları için sponsorlarımızı bulduk, masraflarımızı kendimiz karşılayacağız, gösterimiz hazır. Japonya bize davet gönderdi, ancak yalnızca Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bize destek olmasını bekliyoruz" dedi.

ÖZGÜVENLERİNİ KAZANIYORLAR

Engelli bireylerin aikido sanatı ile birlikte özgüvenlerini kazandıklarını dile getiren Engin Ergin, "Aikido, toplum içine çıkmakta zorlanan engellilerin özgüvenini yerine getiren bir sanat. Aikidonun temel prensibinde rakibin dengesi ve rakibin gücü kullanılıyor, dolayısıyla sizin güçlü olmanıza gerek yok. Bu yüzden engelli bireyler için çok önemli bir savunma sanatı" diye konuştu.

'MİLLİ GURUR HALİNE GELDİLER'

Engellilere aynı zamanda Japonca eğitimi verdiklerini de belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Engelli bireylere istihdam alanı yaratmak için çabalıyoruz. Japonca bilen bir engellinin çevirmenlik yapabilir hale gelmesini hedefliyoruz. Hedefimiz 2020 Japonya Paralimpik Oyunları'nda gösteri yapmak. Gösterimizi ilk kez Bulgaristan'da yaptık. Para topladık, otobüs kiraladık ve gri pasaportlarla Bulgaristan'a gittik. İnsanlar olağanüstü etkilendi, ilk kez hayatlarında engelli olup aikido yapan insanları gördüler. Olay artık milli bir gurura dönüştü. Yunanistan'da da bir gösteri yaparak Türk- Yunan dostluğu adına bir çalışma başlattık. Aikido bir paralimpik spor değil, ancak son yıllarda paralimpik olimpiyatlarında dans gösterisi yapan engelli takımları var. Aikidoda da engelsiz ve engellinin bir araya geldiği bir gösteri söz konusu. 2020 yılında Japonya'ya bir jest olarak gösteri yapmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bize destek olmasını bekliyoruz. Hükümetimizin bize destek olmasını bekliyoruz. Biz bunu hiçbir para beklentisi olmadan yaptık, bütün derslerimiz ücretsiz. Engelsiz bütün arkadaşlarımız bunu gönüllülükle yapıyor. Biz bu projeye inanıyoruz, insanların bizimle olmasını istiyoruz."

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ENGELLERİ DE AŞACAĞIZ'

Yunanistan ile ortak çalışmalar yürütmeyi planladıklarını anlatan Engin Ergin, "Yakın zamanda Yunanistan'daki otizmli engellilerin kurduğu bir dernekle de aikido takımı kurarak Türkiye'deki engellileri buluşturacağız. Türk- Yunan dostluğu adına bir çalışma başlatacağız, alt yapıyı hazırladık. İki ülke arasındaki engelleri de aşmak sevdasındayız. Lübnan'da da engelli gruplarıyla aikido çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.

AİKİDO İÇİNDE SEVGİ BARINDIRYOR

Kensininin spora çocukken karate ile başladığını dile getiren Ergin, "Yıllar sonra bu sporun dogi ve hakama denilen kıyafetlerini gördüm, aikidoyu izleyerek öğrendim. Aikido, içimdeki enerji ile uyum yolu anlamına geliyor. Aikidonun müsabakası ve yarışması yok, içinde sevgi barındırıyor. Savaş sanatı olmasına rağmen, insana zarar vermeyerek kendinle barışık olmayı öğretiyor. 22 yıl önce aikidoyla tanıştım ve 22 yıldır aikido sanatı ile uğraşıyorum. Aikido sanatına olan bu ilgim, dernek kurmaya dönüştü. Böylelikle 'Aikido Engel Tanımıyor' takımını kurdum. Bizim takımımız karma engellilerden oluşuyor. MS hastası, ortopedik engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, görme engelli, bedensel engelli olan kişilerden oluşan dünyadaki tek takım. 17 engelli, 17 engelsiz olmak üzere toplam 34 kişilik bir takımız. Biz 50 ve 50 olmak üzere 100 kişilik bir takımı hedefliyoruz. Bu takımımızla beraber 5 yıldır aikido çalışıyoruz. İçlerinde ilk kez engelli siyah kemer sahibi sporcu unvanını alanlar var" dedi.