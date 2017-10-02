Engelleri birer birer aştı

7 aylıkken dünyaya gelen, bir yaşından sonra yüzde 50 zihinsel engelli olduğu anlaşılan ve doktorların, “10 yaşından sonra zihni gelişmez” dediği Duygu Elibal, (23) tüm engelleri ve olumsuzlukları birer birer aştı. Annesinin desteğiyle okuma-yazma öğrenen Duygu Elibal’ın Bayraklı Belediyesi’nin açtığı el nakışı kursuyla hem yeteneği keşfedildi hem de insanlarla olan iletişimi arttı. Anne Gülsüm Elibal, “Kızım buraya adeta uçarak geliyor. Duygu insanlar da konuşmaya başladı. İletişim kuruyor. Arkadaşlarıyla güzel anlaşıyor” dedi

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde yaşayan Duygu Elibal (23), dünyaya 7 aylıkken geldi. Doğduğunda sadece 1.5 kilogram olan Elibal, hayata tutunmayı bildi ancak bu erken geliş onun yüzde 50 zihinsel engelli olmasına neden oldu. Ailesi Duygu’daki sıkıntıyı ancak bir yaşını doldurduktan sonra anladı. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen kızının tedavisi için uğraşan anne Gülsüm Elibal doktorların, “En fazla 10 yaşına kadar zihni gelişir. Ondan sonra bir şey olmaz” demesiyle adeta yıkıldı. O andan itibaren ise kızının üzerine tam anlamıyla titredi, onun gelişmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için mücadeleye koyuldu ve istediğini önemli ölçüde başardı. 23 yaşına gelen kızı artık okuma-yazma biliyor, insanlarla iletişim kurup derdini anlatabiliyor. Duygu’yu haftanın belli günlerinde Bayraklı Belediyesi’nin Doğançay Mahallesi’ndeki semt merkezindeki el nakışı kursuna getiren anne Elibal, Duygu’nun bu kursa adeta uçarak geldiğini söylüyor.





HİÇ PES ETMEDİ



4 çocuğu olduğunu anlatan anne Elibal, “Duygu’nun iki ağabeyi ve bir kardeşi var. Kızım 7 aylıkken dünyaya geldi. Doğduğunda 1.5 kiloydu. O süreci atlattık. Yaşına kadar bir sıkıntı yoktu ama ondan sonra tepkilerinin az olduğunu fark ettik. Doktora getirdik ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediler. Kızım çok geç yürüdü, konuştu. Doktorlar, erken doğum nedeniyle bunların olduğunu, büyüme fonksiyonlarının durduğunu, zihninin en fazla 10 yaşına kadar gelişeceğini söyledi. Kalp kapağında da sarkma vardı. Tedavisi hala devam ediyor. Duygu’yu hep doktorlara getirdik. Gelişmesi için elimizden geleni yaptık. Kızımla çok ilgilendim. Okula da gitti. Okuma-yazmayı belli ölçüde öğrendi. Ona dergi, gazete alıp okuyorum. Televizyonda ne dinlerse anlıyor” dedi.





BURAYA UÇARAK GELİYOR



Duygu’nun her zaman isteklerine yanıt vermeye çalıştığını anlatan anne Elibal, “Çocuğu ilk önce anlayıp dinlemek lazım. ‘İlla benim dediğim olacak’ derseniz bir şey olmaz. Onun suyuna gitmek lazım. İstediği, sevdiği yerlere götürmek lazım. Ben de bunu yaptım. Onun üzerine titredim. Şimdi 23 yaşında. Yaklaşık 3 aydır, Bayraklı Belediyesi’nin açtığı el nakışı kursuna geliyor. Duygu buraya uçak geliyor. Öğretmeniyle iyi bir iletişimi var. Duygu insanlarla da konuşmaya başladı. İletişim kuruyor. Arkadaşlarıyla güzel anlaşıyor. Daha önceleri dışarıyla fazla konuşmazdı. Benimle konuşur ama yabancılarla konuşmazdı” dedi.



BURAYI ÇOK SEVİYORUM



Duygu Eli Bal ise, “Burayı çok seviyorum. Dikiş, nakış yapıyorum. Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Öğretmenim bana öğretti” dedi.



BİZİMLE İLETİŞİMİ ÇOK İYİ



Kurs öğretmeni Selda Oksay ise, “Duygu çok gayretli bir genç. Kursa hevesle geliyor. İletişimi bizimle çok iyi. Arkadaşlarıyla paylaşımı var. Nakışa sepetle başladık. Yapar mı yapamaz mı diye tedirgin oldum. Duygu eline iğneyi aldı ve yapmaya başladı. Hata yapacağını anladığında bana soruyor. Burada olmayı da seviyorlar” dedi.





DÖRT DUVAR ARASINDA OTURMALARINA İZİN VERMİYORUZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Engelli bireylerin evlerine kapanıp hayatlarını dört duvar arasında geçirmesine izin vermiyoruz. Engelli kardeşlerimizin aileleriyle iletişime geçip onları kurslarımıza yönlendiriyoruz. Duygu kızımız da Doğançay’da el nakışı kursumuza başladı. Kurs sayesinde iletişiminin arttığını, el becerisinin geliştiğini aktardılar. Bu da bizi oldukça mutlu etti” dedi.