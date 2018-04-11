Engelli bireylere engelsiz hizmet

Karşıyaka'da yaşayan engelli bireyler, 'Engelsiz İletişim Masası' ve 'Engelsiz Mesaj' gibi uygulamalar sayesinde Karşıyaka Belediyesi'nin hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabiliyor. Engelli vatandaşlara özel hizmet veren belediye çalışanları; gelen talep, öneri ve şikayetleri ilgili müdürlüklere yönlendirerek hızla çözüm sağlıyor

Ana hizmet binasının giriş katında kurulan Engelsiz İletişim Masası, belediyenin tüm müdürlükleri ile engelli bireyler arasında köprü oldu. Her alandaki talep, öneri ve şikayetler direk olarak bu birime iletilirken, görevliler tarafından sorumlu müdürlüklere ulaştırılan başvurulara hızla çözüm sağlandı.



Kısa mesaj uygulaması



Karşıyaka Belediyesi'nin işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için Çağrı Merkezi bünyesinde oluşturduğu 'Engelsiz Mesaj' uygulaması da büyük ilgi gördü. Engelli vatandaşlar belediyeye, cep telefonlarından 444 1 575'e kısa mesaj atarak taleplerini anında iletme olanağına kavuştu.



İşaret diliyle hizmet



Yine işitme ve konuşma engelli bireylere daha kolay ve etkin hizmet sunulabilmesi adına, belediye çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi. 3 aylık eğitimlere, her müdürlükten en az iki personel katıldı. İşaret dilini öğrenen çalışanlar sayesinde engelli bireyler ile daha rahat iletişim kurma ve ihtiyaçlarına hızla çözüm üretme imkanı yakalandı.



Aramızda engel yok



2014 yılında 'Engelsiz Karşıyaka' hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Bu yolda attığımız önemli adımlarla, engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir sıkıntı yaşamamasını sağladık. Bunların yanı sıra belediye binalarımız, kültür merkezlerimiz, ihtiyaç olan okul ve pazar yerlerinde özel düzenlemeler yaptık. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi gibi öncü bir projeyi hayata geçirdik. Görme Engelliler Kütüphanemiz, otizmli çocuklarımıza Tay Park'ta sunduğumuz atla terapi hizmeti ve spor kurslarımız gibi çok yönlü çalışmalarımızı da sürdürüyoruz' dedi.