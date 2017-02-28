Engelli Büşra'nın çağrısı yanıt buldu

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, gittiği noter de engelli rampası bulunmadığı için işleminin bina önünde gerçekleştirilmesi nedeniyle alınan "yol ücreti"nin iade edildiğini belirterek, "Amacım sesini duyuramayan diğer engellilerin de sesi olmaktı. Duyarlı insanlar sayesinde hallettik." dedi



"Noterimiz de çok üzüntü duydu"

Büşra Ün yaptığı açıklamada, bir işlem için arkadaşıyla Buca ilçesindeki İzmir 16. Noterliğine gittiğini ancak engelli rampası olmadığı için noter binasına giremediğini söyledi.Arkadaşı aracılığıyla noterdeki işlemlerini tamamladığını ve bir tek imza işleminin kaldığını aktaran Büşra Ün, şöyle konuştu:"İşlemin son aşaması olan imza için noterden bir görevli yanıma geldi ve imzamı aldı. Daha sonra çıkan belgede noterlik işleminin yanı sıra 17,74 liralık yol ücreti de çıktı ve bu ücret benden tahsil edildi. Engelli rampası bulunmayan noter binasına giremediğim için benden yol ücreti alındı. Rampanın olmadığı yerde binaya girişim söz konusu değildi. Bunu sosyal medya aracılığıyla duyurdum ve bu ücretin bana iadesinin sağlanacağı söylendi. Sosyal medyada bunu paylaşmam, bu ücretten ziyade noter binasına girişte rampanın olmamasıydı. Amacım sesini duyuramayan diğer engellilerin de sesi olmaktı. Duyarlı insanlar sayesinde hallettik."Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tutar, Büşra Ün'ün işleminde bir hata yapıldığını ve bunun düzeltildiğini kaydetti.Noter binalarının noterlere ait olmadığını ve bu birimlerin değişik yerlerde faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Tatar, şunları söyledi:"Kanunda yol ücreti alınması konusu var ancak biz 2012'de bazı girişimlerde bulunduk. Noter binalarının engellilere uygun hale getirilmesini ya da bu dönüşümü sağlamayan yerler için görevlinin kapının önüne giderek işlemi gerçekleştirmesi konusunda bir genelge hazırlanmasını bakanlıktan istedik. Bunu bakanlık da uygun görünce hazırlanan genelgeyi tüm noterlere gönderdik. Olayda bir hata var. Noterimiz de çok üzüntü duydu, onunla konuştuk. Noterimizin de 25 yaşında engelli bir çocuğu var. İşlemi yapan arkadaş da engelli kadrosunda çalışıyor. Bu hatayı düzeltmek için her türlü şeyi yaptık, Büşra'nın da ücreti iade edildi. Bunun bir kez daha yaşanmaması için noterlere tekrar bir yazı gönderdik."