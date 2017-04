Engelli çocuklara atlı terapi

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 2 ay önce hizmete giren ve engelli çocuklara yönelik eğitim verilen Atla Terapi Merkezi'ne yoğun ilgi var. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal sorumluluk projeleri kapsamında burada çocuklara engellerine göre terapi veriliyor.



Türkiye Jokey Kulübü'nün atla terapi merkezlerinin üçüncüsü, İstanbul ve Diyarbakır'ın ardından İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda geçen şubat ayında açıldı. Merkezden, tedavisine fizyoterapist raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz yararlanmaya başladı. Fizyoterapist Ayşe Akkuş'un dışında 3 kadın ve 3 erkek görevlinin bulunduğu merkezde, 2 ay içerisinde 1200 çocuğa atla terapi uygulandı. Şirinyer Hipodrom Müdürü Kaan Eren, projeye Türkiye Jokey Kulübü'nün büyük önem verdiğini, salı, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü, kurumsal ve bireysel başvuru yapan engelli çocuklara, randevu sistemine göre 7 atla terapi hizmeti verdiklerini söyledi. Eren, şöyle dedi:



"Engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar; yalnız kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, kısacası hepimizin ortak sorunudur. Biz de TJK olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle, Atla Terapi Merkezi'ni hayata geçirdik. Çocukların hastalığına göre terapi veriliyor. Denge sorunu, yürüme planlarına göre doktor raporu olan çocuklara eğitim veriyoruz. Buradan çocuklar ve aileler mutlu olarak ayrılıyor. Seanslar süresince çocukların gelişimleri takip edilip, raporlar ve gelişimlerine göre seans planları yapılıyor. Bu tür hasta olan çocuklara en iyi terapi, at ve yunus balıklarıdır. Biz burada atları kullınıyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık. Yürüyemeyen, konuşamayan çocuklar geldi, konuşup, yürüyerek gitti. Onlara burada her türlü sevgiyi veriyoruz."



Çocukların ihtiyaçlarına göre ön değerlendirmeden geçtikten sonra seanslarını planlayıp özel egzersiz yaptırdıklarını söyleyen fizyoterapist Ayşe Akkuş, "Çocuklar burada tedavi olduğunu farketmeden oyun oynayarak terapilerini yapıyor. Onlar oyun oynayıp eğlenirken, bizler tedavilerini yapıyoruz. Onların en yakın arkadaşı atlar oluyor, bizler de abla ve ağabeyleri oluyoruz. Hep birlikte oynayıp, eğleniyoruz, hem de tedavilerini yapıyoruz. Çocuklar giderken haftaya geleceği günü düşünerek çıkıyor, bir sonraki seansı iple çekiyor. Onların gülmeleri bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Ayşe Akkuş, çocuklara burada ata nasıl bineceklerini, renk kuşaklarını, potaya top atma ve egzersizler ile at sevgisini aşıladıklarını söyledi.



Engelli kızı Simge Deniz'in terapilere gelmeden önce evde ve okulda hırçın haraketlerde bulunduğunu söyleyen Emire Deniz, "Atla terapiye başlayınca hırçınlığından eser kalmadı. Daha sakin oldu. Sürekli, 'Hipodroma gidip ne zaman ata bineceğiz' diye soruyor. Daha önce at görünce ürküp kaçıyordu. Şimdi ise onlara sevgiyle yaklaşıyor. Cuma gününü iple çekiyor. Yolda herhangi bir hayvan gördüğünde onu sevmeden edemiyor. Atla terapi ona çok iyi geldi. TJK'ya çok teşekkür ederiz" dedi.