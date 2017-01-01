Engelli Hazar'a büyük sürpriz!

Hazar Yıldırım 8 yaşında engelli bir öğrenci. Ertuğrul Gazi İlkokulu’na gidiyor. Her çocuk gibi o da hayata sevgi ve umutla bakıyor. Ama minik kalbinde ailesi, arkadaşları ve oyuncaklarının dışında bir başka sevgi daha var. Bugüne kadar hiç karşılaşmadığı, hiç görüşmediği, uzaktan bile olsa göremediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu hayranlık derecesinde seviyor

Başkan Aziz Kocaoğlu’nu televizyonlarda, sosyal medyada gördükçe heyecanlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin haberlerini takip eden Hazar’ın en büyük isteği sonunda gerçekleşti. Onun duygularını ve isteğini Başkan Kocaoğlu’na aktaran Ertuğrul Gazi İlkokulu özel eğitim sınıfındaki öğretmenleri Ayşe Altınalana, Filiz Yakut ve ailesi, olumlu yanıt alınca en az Hazar kadar mutlu oldu.



Çocuklara olan sevgisini her fırsatta belli eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Hazar’ın tam da doğum gününde okuluna giderek ona büyük bir sürpriz yaptı. Karşısında Başkan Kocaoğlu’nu gören Hazar’ın heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. ESHOT otobüsleriyle çok yakından ilgilenen Hazar, üzerine ESHOT amblemi koydurduğu doğum günü pastasını Başkan Kocaoğlu ile birlikte kesti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Hazar’a ve arkadaşlarına hediyeler dağıttıktan sonra annesi Gülden Yıldırım ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Kocaoğlu’nun bu ziyaretine Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da eşlik etti.



