Engelli Sevda destek bekliyor!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, doğumundan 2 gün sonra geçirdiği havale nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli olarak kalan 11 yaşındaki Sevda Torlup, yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. Ekonomik durumları yeterli olmayan 35 yaşındaki Serap Torluk, sırt üstü yatmak zorunda kalan kızının sırtında yaralar oluştuğunu belirtirken, ihtiyacı olan hasta karyolası ile engelli arabası alınması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi

Torbalı'nın kırsal Çırpı Mahallesi'nde oturan Serap Torlup, 11 yıl önce kız çocuk getirdi. Torlup'un 'Sevda' ismi verdiği kızı doğumdan 2 gün sonra ateşlenip, havale geçirdi. İzmir Behçet Uz çocuk Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe sarılık teşhisi konuldu. Doktorların müdahalesine rağmen ağır havale geçiren Sevda, bundan sonraki yaşamına bedensel ve zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Torlup, 1 yıl sonra tekrar hamile kaldı. Ancak, 'Cansu' adını verdiği ikinci kız çocuğu dünyaya gelmeden Torlup, iddiaya göre eşi 37 yaşındaki A.T. tarafından terkedildi. İki kızıyla ortada kalan Serap Torlup, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Çırpı Mahallesi'ndeki babasının evinin bahçesinde yaptırdıkları tek odalı evde çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Serap Torlup, yatağa bağımlı kızının her geçen gün gözünün önünde eriyip gittiğini söyledi. Maddi durumlarının iyi olmayan, engelli kızına baktığı için çalışamadığını belirten Serap Torlup, şöyle dedi:



"Eşimin bizi terketmesinden sonra ailemin de desteğiyle ayakta kalmaya çalıştım. Fakat engelli kızımın bazı masraflarını karşılamak mümkün değil. Kızıma baktığım için aylık 870 lira evde bakım parası alıyorum. Ayrıca bize 3 ayda bir 950 lira engelli maaşı veriliyor. Bunun dışında da başka bir gelirimiz yok, yeşil kartlıyız. Bununla geçinmeye çalışıyoruz. Evimizde özel engelli hasta yatağı olmaması nedeniyle kızım kanepede uyumak zorunda kalıyor. Her gün sabahın erken saatlerine kadar sayıklayıp duruyor. Sürekli yatmaktan sırtında yaralar çıktı. Tüm gece, O'nun başında ayrılamıyorum. Geçtiğimiz günlerde kızımla birlikte tedavi amacıyla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Sevda'yı engelliler için geliştirilen bebek arabasına bindirdim. Sevinci görülmeye değerdi. O engelli arabasından almak istedim. Fakat maddi durumuz iyi olmadığı için alamadım. Doktorlar sürekli olarak, "Sevda'yı gezdirin, sosyalleşmesi lazım" diyor. Fakat engelli bebek arabası olmadığı için dışarı çıkaramıyoruz." Anne Torlup, ağır engelli raporu bulunan kızının mutluluğu için hayırseverlerden kızının ihtiyacı olan bebek arabası benzeri engelli arabası ve hasta yatağının alınması için hayırsever ve yetkililerden yardım istedi.