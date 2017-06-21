Engelli Sevda'nın artık bir yatağı var. Arabası da yolda!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, doğumundan iki gün sonra geçirdiği havale nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kalan 11 yaşındaki Sevda Torlup'a yardım eli uzatıldı. Torlup'un ihtiyacı olan engelli yatağını alan bir hayırsever, diğer talebi engelli arabası için de siparişi verdi

Torbalı'nın kırsal Çırpı Mahallesi'nde oturan 35 yaşındaki Serap Torlup'un kızı Sevda Torlup, doğumdan 2 gün sonra ateşlenip, havale geçirdi. Hastanede tedavi görmesine rağmen, o günden sonraki yaşamına bedensel ve zihinsel engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. Çırpı Mahallesi'ndeki babasının evinin bahçesinde yaptırdıkları tek odalı evde çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Serap Torlup, yatağa bağımlı kızının her geçen gün gözünün önünde eriyip gittiğini anlattı. Kızının, bebek arabası benzeri engelli arabası ile hasta yatağına ihtiyacı olduğunu söyledi, yardım istedi.



ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anne Torlup'un çağrısını duyan Torbalılı bir yardımsever, harekete geçti. İlk olarak minik Sevda'ya hasta yatağı alan ve aileye teslim eden hayırsever, bebek arabası benzeri engelli arabası için de siparişi verdi. Teslim edilen hasta yatağı Sevda'yı da sevindirdi. Özel engelli yatağının teslim edilmesi sonrası gözyaşlarını tutamayan anne Serap Torlup, "Bize yardım elini uzatan yardımsever vatandaştan Allah razı olsun. Allah, işini, gücünü rast getirsin, bereketini artırsın. Bizi sevindirdikleri gibi Allah da onları çok sevindirsin. Çocuğum en azından ortopedik bir yatakta uyuyacak. Çok mutluyum, kızım da mutlu. En azından bir yatağı oldu. Çünkü o geceleri uyuyamıyordu. Ben saat üçlere, dörtlere kadar uyuyamıyordum" dedi.Özel engelli yatağına kavuşan minik Sevda, kısa bir süre içerisinde engelli arabasına da kavuşacak. Bu sayede yakınları tarafından daha kolay bir şekilde dışarı çıkarılıp, sosyalleşmesi sağlanacak.