Engelliler doğada engel olmadığını filmle anlattı

İZMİR'in Dikili ilçesindeki Nebilerde Şelalesi'ne giren görme engellilerin mutluluğu, Karaburun ilçesinde tüplü dalış yapan bedensel engellilerin dalgalarla dansı ve işitme engellilerin paraşütten tandem atlayışları film oldu. 'Doğada Engel Yok' filminin galasında engelliler, unutulmaz anlarını paylaştı

Konak Belediyesi’nin destekleri ile çekimleri tamamlanan "Doğada Engel Yok" adlı belgesel filmin gala gösterimi Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ilk kez seyirci ile buluşan filmde 10 görme, 10 işitme ve 10 bedensel olmak üzere toplam 30 engelli rol aldı. Çekimleri İzmir’de yapılan filmde birçok sağlıklı kişinin yapmaya cesaret edemediği doğa sporlarını deneyimleyen engellilerin yaşadığ unutulmaz anlar anlatıldı. Gala gecesine Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, filmin yönetmeni Hakan Doğanay, projenin destekçisi sanatçı Doğukan Manço, projeye gönüllü desteği veren Macera Kulübü Başkanı Toprak Özmen, engelli derneklerinin temsilcileri, belgeselin çekimine emek veren gönüllüler ile filmde rol alan 30 cesur yürek ve aileleri katıldı. Filmin gösteriminden önce söz alan Pekdaş, projenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, "Hangimiz engelli değiliz ki herkesin görünen veya görünmeyen pek çok engeli var. Yeter ki yürekte engel olmasın. Engelliler yaşamın dışına itilmemeli, hayatın içinde her alanda hep birlikte olmayı, yaşamı zenginleştirmeyi becerebilmeliyiz. Biz bu projeyle herkese; engelliliğin farkında olalım, gönüllü olalım, yaşamı zenginleştirelim, birlikteysek dünya güzel oluru anlatmaya çalıştık" dedi.



3 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ



Yaklaşık 50 dakika süren filmde birçok sağlıklı kişinin bile yapmaya cesaret edemediği doğa sporlarını deneyimleyen engellilerin o anları anlatılıyor. Bu yönüyle dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyan film üç yıllık bir alt yapı ve planlama çalışmasının ardından Konak Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirildi. Proje sayesinde görme engelliler, şelaleden akan suyun altında yüzmenin, işitme engelliler paraşütle atlamanın, bedensel engelliler ise tüple dalış yapmanın mutluluğunu yaşadı. Çekilen belgesel filmde Macera Kulübü’nün 40’a yakın gönüllüsü de insanüstü bir çaba ortaya koyarak projeye destek verdi.



DOĞUKAN MANÇO: HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM



Üç bölümden oluşan filmin "Doğa’nın gözleri" adlı ilk bölümünde 10 görme engellinin İzmir’in Dikili ilçesindeki Nebilerde Şelalesi’ne yaptıkları gezide yaşadıkları unutulmaz anlar yer aldı. Eşsiz doğal güzelliğe sahip şelaleye girerek, kayalıklardan dökülen suyun akışına kendilerini bırakan görme engellilerin yaşadığı mutluluk görülüyor. Kayalara çarpan suyun çıkardığı sesi duyarak hayal ederek gören engelliler bu anları filmde anlatıyor. Filmin ikinci bölümünde ise 10 bedensel engellinin İzmir’in Karaburun ilçesinde tüplü dalış yaptığı anlar anlatılıyor. 'Suda yürüyenler' adıyla düzenlenen etkinlikte uzman dalış eğitmenlerinin eşlik ettiği bedensel engelliler denizin onlarca metre altına dalmanın keyfini çıkardı.



Kimi doğuştan, kimi geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan engelliler, proje sayesinde hayatlarında ilk kez sualtı dünyasıyla tanıştı. Karada engelli olarak görülseler de suyun altında hareket etmek için hiçbir engelin olmadığını gösteren engelliler balıklarla birlikte yüzdü. Filmin son bölümünde işitme engelliler yer alıyor. 10 işitme engellinin, Türk Hava Kurumu’nun destekleriyle paraşütten tandem atlayış gerçekleştirmeleri anlatılıyor. İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes Havaalanı’ndan kalkan uçakla gökyüzüne yükselen işitme engelliler deneyimli paraşütçüler eşliğinde binlerce metre yükseklikten atlayarak, unutulmaz bir an yaşıyor. ‘Gökyüzünün Sesi’ adını taşıyan organizasyona merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu müzisyen Doğukan Manço da İstanbul’dan gelerek destek verdi. “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyen Manço da engellilerle birlikte uçaktan atladı.



DÜNYANIN FARKLI ŞEHİRLERİNDE GÖSTERİLECEK



Filmde rol alan bedensel engelli 18 yaşındaki Pelin Ertin ve 20 yaşındaki Ceren Tunç tüple dalış sırasında çok heyecanlandıklarını ama daldıktan sonra çok rahatladıklarını söyledi. 2 yıl önce trafik kazası nedeniyle bedensel engelli olan 28 yaşındaki Ece Aytaç da çok keyifli anlar yaşadıklarını ve hayatı yaşamak istediklerini söyledi. İşitme engelli, 26 yaşındaki Murat Apan ise, paraşütle uçaktan atlamanın heyecanını yaşayanlardan biri olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek, bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür etti. Doğa sporları ile tanışan engellilerin bu mutlu anlarını filme alarak ölümsüzleştiren yönetmen Hakan Doğanay da "Doğada Engel Yok" filminin Konak’taki ilk gösteriminin ardından dünyanın farklı şehirlerinde de gösterileceğini dile getirdi.







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