Engelliler için afet eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik Temel Afet Eğitimi başlattı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Buca Toros'ta yer alan deprem simülasyon merkezinde tatbikat yapan öğrenciler, öğrendikleri bilgileri en güzel şekilde uygulayarak eğitmenlerinden tam not, ailelerinden de bol alkış aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de engellilere yönelik örnek hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Buca'da kurulan Türkiye'nin en büyük sosyal yaşam kampüsünde engellilere yönelik bir dizi eğitim programı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak engelliler ve ailelerine yönelik Temel Afet Eğitimi'ne başladı.



Silümatör evde başarılı sınav



Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerden engelli bireyleri koruyabilmek ve engelli yakınlarını afet anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek amacıyla başlatılan eğitim büyük ilgi gördü. Aileleri ile birlikte Buca Toros'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın ve Doğal Afet Merkezi'ne götürülen engelli çocuklar, burada İtfaiye eğitmen Zeynep Sarıtaş'tan yaşamsal önem taşıyan bilgiler aldı. Engel gruplarına göre engelli bireylerin deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde nasıl davranmalarını gerektiğini görsel bir sunumla anlatan Sarıtaş, daha sonra engelli çocukları simülatör eve alarak deprem anında neler yapmaları gerektiğini gösterdi. Simülatör evde deprem anını yaşarken gayet sakin bir şekilde öğrendiklerini uygulayan öğrencilerin başarısı, en çok anne ve babalarını mutlu etti.



Aileler memnun



Deprem tatbikatının ardından arama kurtarma köpeği Gece'nin gösterisini de izleyen engelli çocuk ve gençler, 2 yaşındaki sevimli hayvanla uzun süre vedalaşamadı. Eğitimin çok başarılı geçtiğini ve çok faydalı bilgiler öğrendiklerini söyleyen Adviye Gülmez ile Mustafa Aydın, 'Bizler engelli çocukları olan aileleriz. Bir yangın, deprem ve sel anında panik yapmadan neler yapabileceğimizi öğrendik. Çocuklarımız için de bu eğitim çok faydalı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitimlerin bir ay boyunca süreceğini ve yaklaşık 100 engelli öğrencinin bu programdan yararlanacağını bildirdi.

